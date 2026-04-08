Gastronomía
Matalobos celebra una gran churrascada el 25 de abril
REdacción
A Estrada
- La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
- El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
- Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- Teo Cardalda: «Uno de los grandes aciertos de las nuevas generaciones es que hacen música con poco, un bombo, una voz y suena igual de bien»
- La Xunta invertirá 1,8 millones de euros en la renovación del firme de carreteras de O Salnés y Ullán
- La Audiencia archiva la causa por la muerte de un marinero en una clínica dental de Vigo para extraerle una muela