Matalobos celebra una gran churrascada el 25 de abril

Matalobos celebrará la noche del sábado 25 de abril la I Gran Churrascada. El precio será de 20 euros para adultos y 10 euros para niños. Los tickets ya están a la venta en Taberna Aurora y Cervecería Eureka. La churrascada está organizada por la Comisión de Fiestas de San Benito de Matalobos.