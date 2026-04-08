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Gastronomía

Matalobos celebra una gran churrascada el 25 de abril

REdacción

A Estrada

Matalobos celebrará la noche del sábado 25 de abril la I Gran Churrascada. El precio será de 20 euros para adultos y 10 euros para niños. Los tickets ya están a la venta en Taberna Aurora y Cervecería Eureka. La churrascada está organizada por la Comisión de Fiestas de San Benito de Matalobos.

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