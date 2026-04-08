Doble reconocimiento al centro de salud de A Estrada en la IV edición de los premios de los Planes locales de Salud
Se llevó el galardón de la "excelencia" y el de "gestión innovadora de la demanda"
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado este los Planes locales de salud como herramientas "clave" de una atención sanitaria centrada en el paciente y su entorno. El titular de la cartera sanitaria de la Xunta, acompañado de la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, intervino en el acto de entrega de la IV edición de los premios de los Planes locales de Salud. Entre los centros premiados estuvo una vez más el centro de salud de A Estrada, representado en la gala por su director Juan Sánchez. Al igual que ocurriói en la edición del año pasado, el centro estradense se llevó dos premios, el de la "excelencia" y el de "gestión innovadora de la demanda".
En esta IV edición, la consellería ha entregado 16 premios en 13 categorías. En la categoría de 'impulso de los planes locales de salud', el galardonado ha sido el servicio de atención primaria de Monforte de Lemos; al desarrollo del plan local a lo largo de su vigencia, el servicio de primaria de Cambados; al compromiso de los profesionales con la acción comunitaria, al servicio de AP de A Laracha-Cerceda. El premio a la labor en la perspectiva global de los procesos asistenciales se lo ha llevado el servicio de primaria Abente e Lago (A Coruña); a la atención domiciliaria, el servicio de Trives (Ourense); a la capacidad resolutiva, el servicio de primaria de Praza do Ferrol (Lugo); a la labor en la perspectiva de los profesionales, el servicio de Oroso; al liderazgo transformacional, los servicios de AP de Vimianzo y de Cambados.
Actualmente, tal y como ha referido Gómez Caamaño, 121 servicios de atención primaria cuentan con un plan local de salud, que llegan a más de 2,2 millones de gallegos. Ha recordado además que el objetivo es llegar al 100% de la población en este año. Sobre esto, ha indicado que el año pasado se sumaron 26 nuevos planes correspondientes a otros tantos servicios de atención primaria, que dan cobertura a 22 ayuntamientos gallegos.
Para el responsable sanitario, estos planes ejemplifican un modelo que "apuesta por abrir los centros de salud a la comunidad y acercar la sanidad a los hogares, integrando la atención y aprovechando las tecnologías". En esta línea, ha reflexionado sobre la necesidad de "redefinir" el sistema sanitario y hacerlo "conociendo de antemano a la población y escuchando sus necesidades para actuar donde realmente importa, que es un su día a día". El conselleiro también ha incidido en el "respaldo firme" de la Xunta de Galicia por la Atención Primaria, con una inversión para este año de 1.747 millones de euros, incrementando su presupuesto un 4,75%.
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