«Queremos crear un punto de encuentro que genere una comunidad»

Supongo que no fue sencillo tomar la decisión de poner en marcha un negocio tan singular.

Desde luego que no. Tengo que reconocer que llevamos una temporada, un año y pico, tanto yo como Carlos y Lois Fraiz pensando en ello. Hay que tener en cuenta que la referencia que tiene la gente que conforma la comunidad de amantes de este tipo de actividades es o bien Santiago o bien Ourense. Es un poco el mal endémico del rural, que para cualquier cosa tienes que desplazarte, pues eso, a Santiago, Ourense o Pontevedra. La verdad es que los tres investigamos un poco la evolución del mercado tanto a nivel europeo como nacional e incluso en nuestra comunidad autónoma y vimos que desde la pandemia había quedado como una subida muy grande y luego se mantuvo y la comunidad fue creciendo en juegos de mesa tanto a nivel de creatividad y compañías, y parece que goza de buena salud. Entonces, pensamos que por qué no lanzarnos ahora.

El juego de palabras entre el Decamerón de Boccaccio y la comarca de Deza es muy sugerente. ¿De quién fue la idea para el nombre?

Pues mira, fue pura casualidad. La primera vez que lo dijimos en voz alta fue un puro juego de palabras mezclando el nombre de la novela renancentista del Decamerón con la comarca de Deza, que es donde estamos ubicados. Y luego nos dimos cuenta de que tenía sentido porque El Decamerón muestra a un grupo de jóvenes renacentistas italianos en torno a una mesa y comparten historias de sus viajes y es un poco lo que queremos hacer nosotros: crear un punto de encuentro o una comunidad y que cuente historias como pasa en el tema de los juegos de rol, que es mucho de experiencias con mucha gente o los juegos de mesa o de cartas, todo lo que llamamos las artes lúdicas, el arte del juego o, también, el arte de jugar.

Hablan de una ludoteca y un punto de encuentro. ¿Cómo funcionará el espacio de juego para alguien que simplemente quiera pasar la tarde en el número 54 de la Rúa Mía Colmeiro de Silleda?

Estamos barajando las opciones de pago y estamos yendo un poco al modelo de los ya casi extintos cibers de nuestra época de juventud. Me refiero a pagar una tarifa y jugar durante toda la jornada. Si te apetece jugar por las mañanas tienes toda la mañana por jugar y lo mismo a los que prefieran la tarde. Si vienes por la mañana te mantenemos el día por si quieres quedarte todo el día. Tienes esa posibilidad. Y, luego, barajamos la opción de contar con socios. Me refiero a pagar una cuota y según eso tienes acceso a jugar y, por supuesto, a la ludoteca. Aparte de todo esto, fuera de horario también esperamos hacer actividades como talleres, torneos y todo tipo de actividades lúdicas.

¿Cómo cree que un espacio de ocio alternativo como Dezamerón puede dinamizar la vida social en una zona como la de Deza, más allá de los típicos circuitos de ocio?

Lo que vemos en los jóvenes y no tan jóvenes aquí de la zona es que lo que proliferan son bares como locales para socializar. Me refiero que lo hay que hacer aquí por la tarde es irse de bares y si quieres algo distinto te vas a Santiago, lo que te comentaba antes. Es una pena porque en nuestra época teníamos recreativos a los que íbamos sin falta porque había algo que hacer de forma diferente. Con esta propuesta de Dezamerón damos por lo menos una alternativa para que la gente no tenga que ir al bar o marcharse a Santiago para poder jugar o dedicarse a estas actividades.

Como artista local, ¿qué impronta personal o estética le ha dado al diseño de este nuevo espacio?

Los tres nos fijamos en que muchas de estas tiendas especializadas suelen ser tener un diseño muy pragmático. Suelen ser muy minimalistas con paredes blancas y luz blanca, algo que recuerda mucho a las oficinas de sala de espera de dentista, como las suelo llamar yo. Queríamos crear un espacio que fuera más acogedor con colores más cálidos y no tenerle miedo a un naturalismo en la decoración con cosas de este mundillo. Di tú que si vas colocando juegos y ya los estantes se llenan solos y la decoración se va haciendo poco a poco. Queremos dar un paso más e intentar aprovechar para colocar elementos decorativos que iremos aumentando con el tiempo según nos indiquen incluso los propios participantes en las actividades que tenemos previsto poner en marcha.

Con el auge de Pokémon y Magic, ¿esperan atraer a gente de otros puntos de la comarca o prefieren centrarse en lo local?

La idea de Dezamerón nace de una pasión compartida por nosotros tres después de años organizando partidas y participando en este tipo de actividades. Como te decía antes, detectamos la falta de espacio en la zona y ahora la idea es poder contar con todos en un lugar donde además de comprar y jugar se genere una gran comunidad.

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