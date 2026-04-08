Uno de cada cinco autónomos de las comarcas tiene al menos 60 años

El colectivo de trabajadores autónomos afronta un claro proceso de envejecimiento en las comarcas. El año arrancó con 6.758, de los que 1.504 tienen 60 o más años. Esto supone el 22,3% del total, es decir, prácticamente casi uno de cada cinco. La comparación entre ambos extremos es reveladora: por cada autónomo menor de 30 años hay casi cinco que ya han alcanzado o superado los 60. Y si ampliamos la horquilla de edad hasta los 40 años los cotizantes autónomos no llegan al 20 por ciento: son 1.298. En consecuencia, los que tienen al menos 60 años rebasan con claridad a los menores de 40.

Lalín es el municipio con mayor volumen de autónomos con edades próximas a la jubilación, con 490 trabajadores sobre un total de 2.243, lo que representa el 21,9%. Aunque lidera en cifras absolutas, su porcentaje se sitúa ligeramente por debajo de la media del conjunto. A Estrada contabiliza 333 autónomos de 60 o más años entre 1.659 cotizantes, con un peso del 20,1%. Silleda suma 234 sénior sobre 1.055. El colectivo de mayor edad representa el 22,2%, prácticamente en línea con la media general. Vila de Cruces alcanza 151 trabajadores autónomos que siguen en activo después de los 60 años entre 568 afiliados. Su tasa se eleva al 26,6%, claramente por encima de la media y entre las más altas del territorio.

Rodeiro registra 95 autónomos de 60 o más años sobre un total de 442, lo que equivale al 21,5 por ciento y Agolada presenta el mayor envejecimiento relativo de todos los municipios una vez que contabiliza exactamente 82 autónomos de 60 o más años entre 273, de modo que este grupo alcanza el 30% del total. Dozón suma 46 sobre 192 cotizantes. La proporción asciende al 24% y en el caso de Forcarei son 73 de un censo absoluto de 326 autónomos, con una tasa del 22,4%, muy cercana al promedio general.

La otra cara del mercado laboral autónomo es la escasa presencia de jóvenes. Los menores de 30 años sumaban 320 en las comarcas, apenas el 4,7% de los 6.758 autónomos.

Lalín, A Estrada y Silleda concentran la mayor parte de los jóvenes autónomos. Entre los tres reúnen más de tres cuartas partes del total de menores de 30 años contabilizados. Aun así, ni siquiera en los municipios con mejores registros se supera con holgura el 5% del total de cotizantes autónomos.

Lalín lidera también este apartado, con 119 autónomos menores de 30 años, que son el 5,3%, el porcentaje más alto de todos los municipios analizados.

A Estrada contabiliza 79 jóvenes (4,8%), en Silleda son 49 (4,6%) y los 24 de Vila de Cruces suponen el 4,2 por ciento del total. En estos niveles se mueven Rodeiro (19 activos), Agolada (11) y Dozón (8). La tasa más baja se da en Forcarei, con 11 afiliados por cuenta propia menores de 30 años, que son el 3,4 por ciento del total.

Con los mismos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) en la mano, por sectores hay que indicar que el sector servicios continúa siendo, con claridad, el gran motor del trabajo autónomo. De 6.759 trabajadores por cuenta propia de las comarcas, 3.312 desarrollan su actividad en este ámbito, lo que equivale al 49% del total. La segunda gran columna del empleo autónomo sigue siendo el sector primario reúne a 2.058 afiliados, el 30,45% del total, una proporción muy elevada y que evidencia que mantiene un peso decisivo dentro del tejido productivo. De hecho, su volumen supera al que suman conjuntamente la industria y la construcción. Por detrás se sitúa la construcción, con 863 trabajadores por cuenta propia, el 12,7% del total. El dato confirma que sigue teniendo una presencia significativa, aunque a bastante distancia de los dos sectores principales. Más rezagada aparece la industria, con 526 autónomos, que no llegan a 8 por ciento del total de activos, lo que la convierte en el segmento con menor peso dentro de esta radiografía de las dos comarcas.