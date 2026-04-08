La Central encadena otro récord en el vacuno mayor: 2.567 euros de media

La Central Agropecuaria de Galicia vivió este martes una nueva jornada de fortaleza en el mercado de ganado bovino, con una afluencia total de 1.525 animales entre terneros de recría, pasteros y carniceros y vacuno mayor. De ellos, fueron adjudicados 1.469, con una facturación conjunta de 1.730.666 euros, lo que confirma el buen tono de la sesión y, sobre todo, el peso creciente del vacuno mayor dentro del conjunto del mercado.

El segmento más destacado volvió a ser precisamente el de vacuno mayor. En esta categoría entraron 264 reses y se vendieron 252, con una facturación total de 647.084 euros. Además, por segunda semana consecutiva este mercado registró su precio medio más alto, al situarse en 2.567,79 euros, por encima de los 2.537,53 euros de la semana anterior. En esta categoría hubo un ejemplar de Vaca y Buey de Galicia, cuyo precio medio fue de 2.034,45€.

También la recría mantuvo un volumen muy destacado y fue, como es habitual, la categoría con mayor afluencia de toda la jornada. Además, en este caso, se daba la circunstancia de que el martes pasado no hubo puja de los terneros menores de 50 días, lo que incrementó la concurrencia. De este modo, sumó 923 animales, de los que se adjudicaron 913, con una facturación de 619.167 euros y una media de 678,17 euros por ejemplar; son 14 euros más que en la anterior sesión, del 24 de marzo.

En los becerros carniceros se contabilizaron 223 animales, con 200 adjudicaciones y un volumen económico de 332.305 euros. El precio medio quedó en 1.661,53 euros, 107€ menos que el martes pasado. Hubo 80 cabezas de Ternera Gallega Suprema, que promediaron 1.784,48€. Los pasteros, por su parte, reunieron 115 cabezas, de las que se vendieron 104, con una facturación de 132.110 euros y una media de 1.270,29 euros, 64,62 menos que hace una semana. Los 26 animales comercializados como Ternera Gallega Suprema arrojaron una media de 1.268,57€.

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Las mesas de precios reflejaron estabilidad en otras producciones ganaderas. El porcino cebado repitió cotización, con el selecto en 1,295 euros por kilo y el normal en 1,270, mientras que el lechón siguió en 70 euros por unidad en explotaciones de origen único y en 65 euros en las de varias procedencias. En huevos se mantuvieron sin cambios las cotizaciones, entre 3,91 y 2,89 euros, y las gallinas de desvieje quedaron entre 0,38 y 0,46 euros por kilo. El conejo repite a 2,4 euros el kilo vivo en la lonja de Madrid.