Amizar pondrá en marcha su centro de día en O Regueiriño el próximo año

A finales del pasado mes la junta de gobierno local de Lalín aprobaba la licencia para la construcción de un centro de día en la urbanización de O Regueiriño. El proyecto está impulsado por la compañía Amizar SL, formada por los lalinenses Rubén Iglesias y Vanesa Liñares y podría recibir a los primeros usuarios el próximo año.

Estas son las previsiones de los promotores de un servicio asistencial que incrementará la oferta en la capital dezana, donde ya funcionan dos ligados a otras tantas residencias. Rubén Iglesias explica que hasta 2027 no será posible el comienzo de la actividad pues ahora tienen por delante la ejecución de las obras de acondicionamiento de un bajo de 258 metros cuadrados distribuidos en dos alturas con acceso tanto a la Praza de Galicia como a la calle Escaldes-Engordany. En la planta baja se habilitará una sala de usos múltiples, almacenes, aseos adaptados , ccocina y un office, mientras que en la superior irá un área de actividad física para los usuarios de un espacio conectado mediante un ascensor. El local por el momento está en ladrillo y los trabajos de acondicionamiento podrían empezar en un mes, dependiendo siempre de imponderables, aunque cabe recordar que la licencia municipal otorga a la empresa un plazo de seis meses para iniciar las obras.

«Sempre tivemos en mente poñer en marcha algo relacionado cos servizos sociais», afirma Rubén, natural de la parroquia de Sello, que se centra en la gestión de la empresa. Su compañera, Vanesa Liñares, es enfermera de profesión y vecina de Vilatuxe. Este proyecto, en palabras de su promotor, difiere del concepto de centro de día ordinario «ligado a unha residencia» y pone en valor la localización de un servicio en plena Praza de Galicia y muy cerca del Paseo do Pontiñas o parques infantiles que les permitirán programar actividades intergeneracionales.

La licencia otorgada por la consellería es para 25 plazas a la vez; es decir, el tope máximo de personas que podrán coincidir en el centro de día, pero podría acoger más usuarios en función de los turnos horarios que se diseñen. En principio, Amizar propone unos horarios de apertura de 8 de la mañana a las 8 de la tarde. «Son cousas ás que nos iremos adaptando», manifiesta Rubén Iglesias, en relación a cómo vaya evolucionando el día a día en estas instalaciones. La empresa ya tiene presencia en Internet y perfiles en redes sociales, localizable para los usuarios en la dirección amizar.es.