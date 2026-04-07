Usuarios de la playa fluvial del río Liñares denuncian falta de limpieza

El mal estado de conservación del área recreativa de la Praia Fluvial de Liñares ha despertado las críticas de usuarios que suelen visitarla incluso fuera de la temporada estival. Según explican, desde hace varias semanas el punto se encuentra en una situación de abandono llamativa, con restos de basura esparcidos por el terreno y las papeleras a rebosar. preocupa especialmente el maltrato que la presencia acumulada de restos no biodegradables pueda ejercer sobre un entorno natural ubicado a la orilla de una corriente fluvial como es el Río Liñares.

Las quejas sobre la falta de mantenimiento en esta zona de esparcimiento ha sido objeto de debate y críticas sociales en numerosas ocasiones. Instalaciones como los aseos o los juegos infantiles son las principales reclamaciones, particularmente con la llegada del verano y el arranque de la temporada de baño, que es cuando la localización recibe más visitas. De hecho, según afirman desde el gobierno local, el emplazamiento se encuentra cerrado fuera de los tres meses de verano. Esta es, según las palabras de uno de los usuarios que denunciaba la situación recimientemente, el argumento que el Concello empleaba para responderle a un escrito poniendo de relieve la urgencia de realizar tareas de limpieza.

El vecino explica que tras mandar un comunicado al ejecutivo municipal, la contestación que recibió fue decepcionante: «Responderonme que gracias polo aviso, que o terían en conta, e recordaban que o periodo de actividade da praia é de xuño a setembro». La realidad, no obstante, es que incluso si el arenal permanece cerrado y se prohibe el baño fuera de la estación estival, el espacio físico sigue estan abierto, y son muchos los que acuden a pasar el día en su carballeira. Al no estar limitado el acceso, las personas hacen uso de las dependencias sin, en muchas ocasiones, realizar las labores de limpieza pertinentes. En este sentido, el Concello manifiesta que la cobertura total de servicios –desde socorrismo a bar y disfrute de las instalaciones– solo está reservado de junio a septiembre, y que mientras las tares de mantenimiento se realizan con menor frecuencias. De hecho, cabe destacar que la Praia Fluvial era hasta 2020 un punto de acceso limitado a miembros de la Sociedad de Caza y Pesca Río Ulla. Fue entonces cuando se pactó una cesión de uso con la administración municipal, ahora prolongada hasta 2075.

La manera habitual de proceder por parte del Consistorio estradense es la siguiente :en los meses previos a la llegada del verano, coincidiendo con el aumento de las temperaturas y de jornadas soleadas, comienzan labores de puesta a punto para la temporada de baño.

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Ahora que se ha extendido el contrato de cesión por 50 años, la inversión pública en el entorno pretende ser mucho mayor y llevar a cabo una profunda actuación de mejora. Mientras, recae en la responsabilidad cívica de los usuarios el dejar el enclave en las mejores condiciones posibles tras su uso. Con todo y esto, la recogida de basura con relativa periocidad, o el aumento de vigilancia si se pretende limitar el uso el resto del año, parecen medidas razonables para conservar y cuidar en espacio natural de estas características.