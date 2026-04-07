Retiran seis acacias negras de la Avenida do Parque en Silleda y plantan árboles con sello Galicia Calidade

El Concello de Silleda avanza en la renovación del arbolado de la Avenida do Parque con la retirada de seis acacias negras afectadas por hongos patógenos. La actuación, muy cuestionada por el BNG, se enmarca en el proyecto de humanización de este espacio urbano.

Retirada de unos de los ejemplares. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La intervención permitirá sustituir los ejemplares apeados por nuevas especies de alto valor ornamental y adaptadas al entorno. En el primer tramo de la calle, donde se encontraban las acacias, se plantarán cuatro árboles de gran porte que acompañarán al castaño ya existente y configurarán una composición arbórea singular. En concreto, se trata de un Acer katsura (de 14 años), dos Acer seiryu (de 20 años) y un Acer sango-kaku (de 15 años), es decir, tres variedades de arce japonés, con una media de edad de 18 años, perímetros de entre 60 y 80 centímetros y copas que en algunos casos alcanzan hasta siete metros de ancho.

Aspecto que presentaba la calle sin las acacias y con el castaño en primer término. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El gobierno local destaca que estos ejemplares cuentan con el sello Galicia Calidade y presentan distintas tipologías de hoja, lo que permitirá crear un conjunto diverso y dinámico a lo largo del año. Estos árboles serán también los protagonistas de una gran zona ajardinada con bancos, arbustos y especies aromáticas, concebida como una nueva fachada vegetal para la avenida.

La actuación se completará en el siguiente tramo de la vía con la plantación de diez Liquidambar styraciflua, de la variedad globosum, con un perímetro de tronco de 40 centímetros. Estos ejemplares se situarán en el margen derecho de la calle y contribuirán a reforzar la continuidad del arbolado y la generación de sombra.

El diseño previsto se completa con las Magnolia stellata ya existentes en la avenida, en la zona de transición hacia la Praza da Igrexa, así como los Viburnum lucidum de la rúa Santa Eulalia, dentro de una propuesta global de mejora paisajística. Junto al templo ya se han trasplantado dos aligustres y un tilo que se encontraban en el primer tramo de la avenida.

Los trabajos de tala ejecutados este martes obligaron a aplicar restricciones de tráfico en la zona, reguladas por la Policía Local. Una vez retiradas, las acacias se trasladan a un vertedero, tal y como recoge el proyecto.

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Con esta intervención, el gobierno sostiene que da un paso más en la humanización de la Avenida do Parque y en la creación de un espacio más amable, sostenible y adaptado a las necesidades de la vecindad. Y avanza que en los próximos meses estas actuaciones se completarán con la reforma integral del parque existente en la Praza da Igrexa, una nueva inversión que incluirá también la plantación de nuevos ejemplares arbóreos.