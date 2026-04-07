El paro desciende en 86 personas en marzo por la influencia de los servicios

Las comarcas cerraron el primer trimestre con un total de 2.234 desempleados, frente a los 2.320 del mes anterior. El balance deja por tanto una bajada de 86 personas, lo que confirma una evolución mensual favorable en términos generales.

La mejoría se extendió a la mayor parte del territorio. En Lalín, el municipio con mayor volumen de desempleo, marzo terminó con 819 desocupados, frente a los 841 de febrero, lo que supone 22 menos. También bajó con claridad en Silleda, que pasó de 282 a 263 desempleados, con un descenso de 19; y en Vila de Cruces, donde el paro cayó de 152 a 141, es decir, 11 menos. En el resto de la comarca dezana, Agolada redujo sus cifras de 76 a 72 desempleados, Dozón de 26 a 25 y Rodeiro fue la única excepción al registrar un leve repunte, al pasar de 58 a 59. En conjunto, los seis municipios de Deza sumaron en marzo 1.379 parados, frente a los 1.435 del mes anterior, lo que se traduce en 56 desempleados menos.

La tendencia también fue positiva en Tabeirós-Terra de Montes, aunque con un comportamiento desigual según el municipio. A Estrada concentró la mayor bajada del mes, al reducir su cifra de 759 a 726 desempleados, con 33 menos. Forcarei también mejoró ligeramente, al pasar de 86 a 85. En cambio, Cerdedo registró un aumento, al subir de 40 a 44 parados, con cuatro más. En el balance conjunto de esta zona, el desempleo descendió de 885 a 855 personas, es decir, 30 menos.

En cuanto al perfil general de las personas desempleadas, los datos reflejan con claridad que el paro sigue teniendo un marcado peso en los tramos de más edad y afecta en mayor medida a las mujeres. De los 2.234 parados contabilizados en marzo, 2.142, esto es, alrededor del 95,9%, tienen más de 25 años, mientras que solo 92 son menores de esa edad, apenas un 4,1% del total. La distribución por sexos también muestra una brecha significativa. Las mujeres suman 1.325 desempleadas, lo que representa cerca del 59,3% del total, frente a los 909 hombres, que suponen el 40,7%. El grupo más numeroso es, con mucha diferencia, el de las mujeres mayores de 25 años, con 1.282 casos, por delante de los 860 hombres de esa misma franja. Entre los menores de 25 años, el reparto es mucho más equilibrado, con 49 hombres y 43 mujeres.

Los servicios, segmento de la economía donde se concentra el mayor número de demandantes, es el que suele protagonizar al mismo tiempo la caída del paro y cuando este sector se comporta bien se nota mucho. No en vano, los servicios reúnen todavía casi dos de cada tres desempleados del conjunto comarcal, lo que confirma su peso determinante en la estructura laboral de la zona y en los últimos 30 días el desempleo se redujo en 57 personas.

También mejoró la situación entre quienes figuran en el grupo de sin actividad anterior (aquellos que no trabajaron en su vida), que bajó de 207 a 194 desempleados, con 13 menos que en febrero. Este comportamiento apunta igualmente a una moderación de la inactividad entre las personas que buscan su primera oportunidad laboral o que regresan al mercado de trabajo tras un tiempo fuera de él.

En el sector secundario (antes bajo el epígrafe de industria) también se registró una bajada, aunque más moderada. Marzo concluyó con 296 desempleados, frente a los 305 del mes anterior, lo que deja un recorte de nueve personas. Por su parte, la construcción redujo ligeramente su cifra, de 149 a 146, con tres parados menos, mientras que el sector primario (hasta la fecha identificado por la consellería como agricultura) pasó de 115 a 111, con una caída de cuatro.

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