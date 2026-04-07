Lalín certifica para este año un padrón municipal de 20.360 vecinos

El censo municipal de Lalín se sitúa en 20.360 habitantes, según el dato del padrón a 1 de enero de este año trasladado por el Concello al Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo que será el encargado de depurar y validar la cifra antes de convertirla en oficial. De confirmarse este registro, el municipio sumaría 68 vecinos más en un año, ya que el dato ya oficial en 2025 era de 20.292 residentes.

La evolución reciente apunta así a una ligera tendencia al alza en el padrón lalinense. Tras varios ejercicios moviéndose en cifras muy próximas a los 20.200 residentes, el municipio logra ahora dar un nuevo paso adelante y situarse en su nivel más alto de la serie remitida por el Concello para la última década.

El análisis de esa evolución muestra un comportamiento demográfico de crecimiento moderado, pero sostenido en términos generales. En 2016, la cabecera comarcal dezana contaba con 20.044 habitantes y diez años después alcanza los 20.360, lo que supone un alza de en el conjunto del período, equivalente a un aumento de alrededor del 1,6%. No se trata de un avance brusco, sino de una progresión pausada, con pequeñas oscilaciones de un año a otro.

La serie refleja, de hecho, tres etapas bastante definidas. Entre 2016 y 2019 se produjo un primer avance, al pasar de 20.044 a 20.218 vecinos. Después llegó una fase de práctico estancamiento entre 2020 y 2022, con el padrón moviéndose en una horquilla muy estrecha, siempre en torno a los 20.200 habitantes. A partir de 2023 vuelve a apreciarse una recuperación más clara, con subidas que permiten encadenar una nueva mejora hasta alcanzar el dato de 2026.

Esa lectura deja una conclusión clara: Lalín marca un padrón estable y levemente expansivo. La oscilación total de la década es reducida, lo que evidencia que el municipio ha logrado sostener su base demográfica e incluso reforzarla ligeramente en los últimos años. El dato remitido ahora al INE apuntala esa tendencia y coloca al concello en una posición algo mejor que hace una década.

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En todo caso, habrá que esperar a la revisión del INE, que es el organismo que debe depurar estos registros para determinar la cifra definitiva de población a 1 de enero de este año, referencia para el siguiente a afectos oficiales.