Forno detecta 15 días sin limpieza en la Praza de Abastos

Los socialistas lalinenses denuncian lo que califican como «abandono continuado» que sufre la Praza da Abastos y asegura que los propios placeros alertaron de que el inmueble lleva mças de 15 días sin servicio de limpieza, situación que, según los propios profesionales, afecta a las condiciones del espacio y les genera preocupación.

La portavoz municipal y secretaria xeral del PSOE lalinense, Alba Forno, señala que «este tipo de situacións non son puntuais, senón unha mostra máis da falta de coidado do goberno de José Crespo cara un espazo que debería ser central na vida de Lalín». Para la socialista el mercado de abastos debería funcionar como un punto de encuentro, un motor del comercio de proximidad y un símbolo de la vida de la villa, pero hoy está en su peor momento, sin limpieza y sin atención suficiente. Considera más grave este hecho pues aduce que esta situación se produce en un contexto en el que la plaza lleva años perdiendo actividad, con cada vez menos puestos y menos vida. Los socialistas consideran especialmente grave que ni siquiera se esté garantizando el mantenimiento básico del espacio y recuerdan que la limpieza es el mínimo, porque cuidar la plaza es cuidar a las personas que trabajan allí y a las que compran cada día.

Por otro lado, Forno recordó que el Concello perdió una oportunidad histórica para revitalizar este mercado al dejar «escapar» una ayuda de más de 1,13 millones de euros de fondos europeos del Gobierno central destinada a su reforma integral. «Non só se perdeu ese investimento histórico senón que o Concello tivo que devolver 65.000 euros en intereses, cartos de todos os lalinenses, por non ser capaces de executar o proxecto en prazo», apostilló.

Noticias relacionadas

Los socialistas señalan que esta situación evidencia una falta de planificación que sigue teniendo consecuencias en el presente, pues se perdió una oportunidad para darle futuro a una plaza que hoy está en estado crítico y ni siquiera se está cuidando en el día a día. Por último, reclaman al gobierno municipal que actúe de manera inmediata para garantizar la limpieza y el mantenimiento de la Plaza de Abastos. «Cando un Concello deixa morrer a súa praza de abastos, non está abandonando só un edificio, está deixando caer unha parte da súa identidade e iso é o que non podemos permitir», declara Forno.