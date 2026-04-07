Carboeiro registra 690 visitas y bate su récord en Semana Santa

El monasterio de San Lourenzo de Carboeiro registró durante la pasada Semana Santa un total de 690 visitas al interior del cenobio, la cifra más alta alcanzada en los últimos tres años y un dato que, para la administración municipal, vuelve a confirmar el enorme tirón de este enclave patrimonial y natural del municipio.

En concreto, el miércoles se contabilizaron 46 visitas, el jueves 147, el viernes 251, el sábado 147 y el domingo 99, siendo la jornada del viernes la de mayor afluencia de todo el período. A estos datos hay que añadir, estaca al gobieno local, además el importante número de personas que se acercaron hasta el entorno del conjunto monacal durante esos días y que, todavía sin acceder al interior del monasterio, quisieron disfrutar del paisaje, del conjunto monumental y del entorno natural en la que se integra.Desde el yuntamientose valora muy positivamente esta respuesta del público, que estuvo favorecida también por las buenas condiciones meteorológicas y que evidencia, una vez más, la capacidad de atracción de uno de los espacios más emblemáticos del interior de Galicia.

Carboeiro continúa consagrándose como uno de los lugares más visitados del interior de la provincia conformando junto con la Fervenza do Toxa uno de los grandes los polos de atracción turística de Silleda y de la comarca. El monasterio es uno de los conjuntos románicos más singulares de Galicia, y donde se ubica además el punto de información turística del municipio, integrado en la Red Info Rías Baixas.

La aldaldesa, Paula Fernández Pena, manifiesta que «estes datos confirman o enorme potencial de Carboeiro como destino turístico e cultural, e reforzan o traballo que se vén realizando para poñer en valor o noso patrimonio e proxectar Silleda como un referente do turismo de interior». Y en esta lçinea añade: «estamos a falar dun espazo único, que cada vez atrae a máis persoas e que, xunto coa Fervenza do Toxa, conforma unha oferta patrimonial e natural de enorme valor para o noso municipio», al tiempo que reflexiona sobre la oportunidad que el desarrollo turístico supone para Silleda.

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Carboeiro abre de miércoles a domingo (de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 19.00 horas) permaneciendo cerrado los lunes y los martes hasta finales de junio.