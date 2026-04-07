Recepción municipal
Campeones con sello lalinense
Lalín homenajea a los campeones nacionales Ruth Lorenzo y Guillermo Sobrado en una recepción oficial que tuvo lugar en el salón de plenos del consistorio, donde estuvieron arropados por familiares, entrenadores, autoridades y directivos autonómicos
El salón de plenos de Lalín se vistió de gala en la mañana de ayer para rendir un caluroso homenaje a dos de sus deportistas más brillantes, que han situado el nombre del municipio en lo más alto del podio nacional. El alcalde, José Crespo, encabezó la recepción oficial en la casa consistorial, un acto que sirvió para reconocer públicamente el talento y la dedicación de Guillermo Sobrado y Ruth Lorenzo Couso. Sobrado acudió a la cita como el flamante campeón de España de lucha libre olímpica en la categoría de 80 kilos, mientras que Lorenzo Couso fue felicitada por su reciente título de campeona de España de kárate en la modalidad de kumite de menos de 55 kilos. La ceremonia, que puso en valor el esfuerzo y la disciplina de ambos atletas, contó además con un fuerte respaldo institucional gracias a la presencia de Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Kárate, y José Luis Olazábal, presidente de la Federación Gallega de Lucha, quienes acompañaron a los jóvenes en este merecido tributo al deporte lalinense por parte del Concello.
Sobrado y Lorenzo coincidieron en agradecer tanto a sus respectivos entrenadores como a sus familias el apoyo recibido desde que un buen día decidieron seguir adelante con su pasión deportiva. La karateka llegó a emocionarse a la hora de recordar a sus allegados y el propio alcalde de Lalín la animó a poner en marcha una academia propia con ayuda del Concello.
De igual forma, Guillermo Sobrado subrayó la ayuda recibida durante todo el período de progresión llevado a cabo bajo el amparo del Club Keltoi de Vila de Cruces. Tanto él como Ruth Lorenzo fueron obsequiados con sendos abonos al Lalín Arena y diplomas en los que se les reconoce su trabajo como deportistas de élite. Los presidentes federativos también destacaron la importancia de dar visibilidad a deportes como el kárate o la lucha libre olímpica.
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