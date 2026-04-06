Los fijos discontinuos representan cuatro de cada cien contratos laborales

La contratación mantiene todavía un cierto sesgo temporal en los concellos de las comarcas. Sumados los ocho municipios, durante el pasado año se registraron 12.617 contratos en 2025, de los que 8.461 fueron temporales y 4.156 indefinidos. Dicho de otro modo: el 67,1% de los contratos firmados fueron temporales y el 32,9% indefinidos, según los datos del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo (SEPE). Este porcentaje contrasta con el de años atrás, cuando los acuerdos laborales sin duración determinada apenas rebasaban el cinco por ciento.

El peso de la temporalidad es especialmente acusado en Agolada, donde 601 de los 679 contratos rubricados el pasado año fueron temporales, lo que equivale al 88,5% del total. También sobresalen Rodeiro, con un 75,4% de temporalidad; Vila de Cruces, con un 71,7%; Silleda, con un 69,3%; y A Estrada, con un 67,4%. Lalín tampoco escapa a esa dinámica, con 2.503 contratos temporales sobre 4.096, mientras que en Forcarei los temporales representaron el 65,4% del total. Dozón rompe parcialmente esa tendencia, con un volumen de contratación mucho más reducido y una mayoría de indefinidos sobre el papel, con 55 frente a 33 temporales.

La lectura municipal deja además una segunda conclusión: el bloque de los indefinidos no siempre equivale a empleo estable durante todo el año. Ahí entran en juego los fijos discontinuos, una figura con fuerte presencia en varios de estos municipios. En el conjunto de los ocho territorios se contabilizaron 571 contratos fijos discontinuos, el 4,5% de toda la contratación, pero su verdadero alcance se aprecia al compararlos con los indefinidos: representan ya el 13,7% de ese grupo. En Forcarei, por ejemplo, hubo 57 fijos discontinuos sobre 99 indefinidos; en Agolada, 40 sobre 78; en Rodeiro, 11 sobre 49; en Silleda, 113 sobre 645; y en A Estrada, 224 sobre 1.303. En Lalín, aunque su peso porcentual es menor, también alcanzan una cifra relevante en términos absolutos, con 111 según los datos analizados en este boletín anual del mercado de trabajo municipal.

Cabe indicar a ley no considera al fijo discontinuo un contrato temporal. El artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores establece que el contrato fijo-discontinuo es por tiempo indefinido y se utiliza para trabajos de naturaleza estacional o para actividades intermitentes con periodos de ejecución ciertos o previsibles. La norma añade que debe formalizarse por escrito y recoger elementos esenciales como la duración estimada del periodo de actividad, la jornada y su distribución, además de las reglas del llamamiento.

En la práctica, eso significa que el trabajador mantiene una relación indefinida con la empresa, pero no presta servicios de manera continua durante todo el año. El SEPE también encuadra expresamente los fijos discontinuos dentro de la contratación indefinida y recuerda que el contrato indefinido puede celebrarse a jornada completa, parcial o para la prestación de servicios fijos discontinuos. A la vez, el propio organismo distingue en sus estadísticas la temporalidad –indefinido o temporal– del tipo de jornada, donde incluye la categoría de fijo discontinuo.

La gráfica laboral en la zona deja una conclusión clara: la temporalidad sigue siendo mayoritaria, pero una parte del avance del empleo indefinido descansa en los fijos discontinuos, especialmente en municipios con actividad estacional o ligada a campañas concretas. Es decir, el mercado laboral gana peso en la contratación indefinida, sí, pero no siempre en forma de empleo continuado y estable a lo largo de los doce meses del año.

La jornada completa domina con claridad sobre la parcial, con 8.509 contratos a jornada completa y 3.748 de tipo parcial. Así, casi siete de cada diez contratos fueron a tiempo completo (69,4%) y algo más de tres de cada diez a tiempo parcial.

Demandas de los desempleados

Las ocupaciones vinculadas a la venta y a la limpieza siguen concentrando buena parte de las preferencias de las personas demandantes paradas en las comarcas. En la mayoría de los concellos, vendedores en tiendas y almacenes y personal de limpieza aparecen en los primeros puestos, aunque también tienen un peso relevante los peones de obras públicas, los peones forestales y las ocupaciones industriales.

En Lalín encabezan la lista los vendedores en tiendas y almacenes, con 271 solicitudes, seguidos del personal de limpieza, con 245, mientras que también destacan los empleados administrativos sin atención al público y los reponedores. En A Estrada, el patrón se repite: vendedores en tiendas y almacenes suman 253 solicitudes y el personal de limpieza 186, por delante de los empleados administrativos sin atención al público y los peones de obras públicas En un segundo escalón se sitúan Silleda y Vila de Cruces. En Trasdeza,el empleo más solicitado es personal de limpieza (76) seguido de vendedores en tiendas y almacenes (69). Tras ellas aparecen empleados administrativos sin atención al público, peones de obras públicas y camareros. En Vila de Cruces, los vendedores en tiendas y almacenes registran 38 solicitudes, por delante del personal de limpieza, con 33, y de los peones de las industrias manufactureras.

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En Forcarei lideran los peones de obras públicas, con 29 solicitudes, seguidos del personal de limpieza, con 24, y de los peones forestales y de la caza, con 22. En Rodeiro, las mayores demandas corresponden al personal de limpieza y a los peones de obras públicas, ambos con 12, por delante de los vendedores en tiendas y almacenes, con 11, y de los camareros asalariados. En Agolada, vendedores y personal de limpieza comparten el primer puesto con 19 solicitudes cada uno, seguidos de peones de obras públicas y peones forestales. Dozón presenta el cuadro más reducido con 9 solicitudes para limpieza y vendedores en tiendas y almacenes, con seis