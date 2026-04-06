Muere a los 70 años la exprofesora lalinense Dolores Riádigos Otero

La lalinense María Dolores Riádigos Otero ha muerto a los 70 años de edad. Muy conocida y apreciada en el municipio y en la comarca dezana, donde era conocida como Loli, formó a varias generaciones de jóvenes como profesora en el extinto colegio Sagrado Corazón.

Viuda de José Manuel Romero Sánchez [también muy popular entre la sociedad dezana por haber jugado al balomano y por la droguería que fundaron sus padres, José y Pepita] tenía dos hijos: José Manuel y Natalia, y cuatro nietos.

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Sus restos mortales se velan en el tanatorio Taboada de A Cacharela, por donde pasaron numerosos amigos y vecinos a acompañar a la familia de Loli, que tenía una hermana, Carmen, viuda de Paco Castaño. El funeral se celebrará este martes día 7 a las 16.30 horas en la iglesia parroquial de As Dores de Lalín y la posterior ihumación de sus restos mortales será en el cementerio antiguo.