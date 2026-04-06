Éxito de las Santas Tapas con asistencia «impresionante»

Las Santas Tapas cerraron una nueva edición de éxito, en esta ocasión superando incluso las expectativas iniciales. Desde la Asociación de Hosteleiros de A Estrada señalan que las sensaciones son muy positivas y que, en líneas generales, el balance ha sido «impresionante», destacando además la elevada afluencia de público registrada durante las jornadas.

Fueron varios los factores que contribuyeron a este notable respaldo de los estradenses a su sector hostelero. Entre ellos, uno de los más determinantes fue, sin duda, el buen tiempo, que acompañó durante los días de celebración y favoreció la participación. Ya desde la noche del miércoles, momento en el que arrancó oficialmente la convocatoria gastronómica, los establecimientos comenzaron a llenarse.

En total, 22 propuestas integraban el catálogo de las Santas Tapas en esta edición. Entre ellas se podían encontrar opciones de corte más tradicional junto a otras que apostaban claramente por la innovación culinaria. Con el libreto en mano, la clientela recorría los distintos locales en una especie de peregrinación gastronómica, sellando cada uno de los pinchos que probaba, requisito indispensable para poder participar posteriormente en los sorteos organizados por la Asociación de Hosteleiros.

Además, este año se incorporó una novedad pensada para atraer a un mayor número de participantes y hacer la experiencia más accesible desde el punto de vista económico. Se trataba de bonos que incluían pincho y consumición –agua o un corto de cerveza– por un precio de 3,5 euros. De forma individual, la tapa se mantuvo en un coste de tres euros.

Las jornadas de mayor intensidad fueron las del viernes y el sábado, cuando el ambiente se hizo especialmente visible en las calles principales de la villa. En algunos casos, los establecimientos llegaron a servir más de un millar de pinchos en un solo día. Asimismo, varios locales aprovecharon las redes sociales para agradecer públicamente la implicación del público en esta edición de récord.

A partir de ahora, será la entidad organizadora la encargada de dar a conocer cuáles han sido los pinchos más votados por los clientes. Este nombre se revelará una vez finalice el recuento correspondiente, un resultado que muchos esperan ya con gran expectación. También será necesario aguardar unos días más para conocer a los ganadores de los diferentes sorteos.

En concreto, los premios de este año consisten en dos bonos de 1.000 euros cada uno, de los cuales 500 deberán gastarse en locales de hostelería y los otros 500 en comercios asociados a ACOE. A estos premios solo podrán optar aquellas personas que hayan completado las cuatro rutas de tapeo –Río Umia, Río Ulla, Río Deza y Río Liñares–. Por su parte, quienes hayan probado al menos dos pinchos de cada itinerario podrán participar en el sorteo de otros regalos de menor cuantía.

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De este modo, se pone el broche final a una de las citas más esperadas del calendario festivo y gastronómico del concello. Además, este evento marca el inicio de unos intensos meses primaverales en los que tomarán el relevo otras celebraciones destacadas, como la Festa do Salmón el 17 de mayo, que también incluirá jornadas de tapeo y degustación, o la Feira da Sidra, para comienzos del mes de junio.