Abades encarna la Pascua más sabrosa

Como cada Domingo de Pascua desde hace 38 años la parroquia silledense de Abades celebra su fiesta gastronómica en la que la rosquilla elaborada con mimo por sus vecinos es la protagonista. Esta cita fue evolucionando y desde hace tiempo incluye tanto una puja como un concurso en el que también participan profesionales y, sin perder la esencia de la elaboración con los mejores ingredientes, también sobresale una parte creativa.

Homenajeados por la organización. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Con el campo de la fiesta lleno comenzó la subasta por los bolos de rosquillas, que se vendieron a una media de entre 50 y 60 euros. El más cotizado en la puja fue el que consiguió el primer premio, presentados por Casa de Ansemil de Piñeiro, que alcanzó los 135 euros. El jurado otorgó el segundo premio a la propuesta elaborada por el niño Ivo Fernández y en tercera posición quedó Avícola Martínez, de Abades.

La recreación de un establecimiento de la marca Ikea, con un circuito de puestos de venta en el que se colocaron los procesos de elaboración de las rosquillas y en el que lucía un cartel con la identificación Haikefacelas se llevó el premio a la originalidad. Fue presentado por Casa Sarmiento, de Abades. Mercamella (A Bandeira) venció en profesionales y unas rosquillas fritas de Casa Amigo de Moalde fueron las más valoradas por su sabor. Los premios, del Concello de Silleda, consisten en vales para gastar en el comercio local.

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Además, fueron homenajeados los antiguos organizadores Antonio Torres y José Taboada. Manuel Tejo y Antonio Golmar, ya fallecidos, estuvieron representados por familiares.