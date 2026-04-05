La marea de devoción culmina hoy con la bendición del pan y el agua

El Viernes Santo recorrió las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes con la sobriedad del Santo Entierro en Lalín y el recogimiento en A Estrada y Silleda en sus respectivas procesiones. La tradición alcanzó su máxima expresión en la parroquia cruceña de Oirós, con el emotivo acto del Desenclavo.

Este Domingo de Resurrección la alegría pascual tomará el relevo al luto con la bendición del pan y el agua. En Lalín, las misas serán a las 10.00, 12.00 y 19.00 horas, mientras que en el Santuario de O Corpiño se celebrarán a las 10.00, 12.00 y 18.00 horas. En A Estrada, el acto central será a las 12.30 horas, con misas rezadas a las 10.00 y 20.00 horas. Finalmente, Silleda celebrará la Pascua con su misa principal a las 12.30 horas en su templo parroquial.