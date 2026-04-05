Resistencia contra el vandalismo en Silleda

En un paseo por el centro de Silleda nos encontramos con varios murales que en casos reivindican cuestiones sociales y en otros surgieron como homenaje a la memoria colectiva de la sociedad trasdezana. Gran parte de estas propuestas surgieron de colectivos como Creando Sorrisos o Sic Iniciativas Culturais, diseños de una notable creatividad artística que embellecen paredes o fachadas de edificios en los que antaño funcionaron negocios, entre ellos incluso el viejo Cine Victoria.

Una de las vandalizaciones. / X.F.

Uno de los murales, diseñado por el artesano Toño González Abal, fue colocado hace un par de años en la calle Santa Eulalia, muy cerca de la iglesia parroquial. El diseño toma como referencia la imagen de un vídeo en el que un padre palestino se despide de su hija, reivindica la paz y se muestra contrario a todo tipo de guerras en el mundo. El mural fue vandalizado recientemente en tres ocasiones y su autor lo restauró otras tantas en un ejercicio de resiliencia contra los actos vandálicos y, por que no decirlo, contra el nulo respeto de estas personas por la libertad creativa de una propuesta que en este caso fue elaborada por González Abal a título personal.

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Otro de los daños en la obra. / X.F.

La primera vandalización acabó con la obra totalmente borrada dejando ver un fondo marrón. Ya repuesto, al lado de los protagonistas de la obra se pintó la frase Viva Trump, en alusión al presidente norteamericano. Poco después y tras otra restauración de la pieza, se pintó con spray una cruz sobre la imagen y al lado se escribió moros fuera. Aquí se ha cumplido la máxima de no hay dos sin tres, pero es deseable que no haya una cuarta.