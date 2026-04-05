A Estrada adelanta la temporada de terrazas y superará las 250 mesas

El Concello de A Estrada ha registrado en las últimas semanas un incremento en las solicitudes para la instalación de terrazas en la vía pública, con cerca de 40 establecimientos que ya han iniciado los trámites coincidiendo con la llegada del buen tiempo y el reciente periodo vacacional.

La mayor parte de los locales opta por mantener sus terrazas entre abril y diciembre, ampliando así un periodo que tradicionalmente se limitaba a los meses de mayo a septiembre. Este cambio responde en buena medida a la bonificación del 30% en la tasa municipal para aquellos negocios que mantengan estas instalaciones durante seis o más meses, una medida aprobada el pasado año que ha empezado a notarse de forma clara en el tipo de solicitudes presentadas.

El efecto de esta iniciativa ya comenzó a apreciarse en 2025, cuando numerosos establecimientos decidieron prolongar la presencia de mesas y sillas más allá del final del verano. Hasta entonces, lo habitual era retirar estos elementos de las calles a finales de septiembre, pero en los últimos meses de ese año ya se observó cómo algunos locales extendían su actividad hasta noviembre e incluso diciembre, marcando un cambio de tendencia.

En este ejercicio, además, se ha producido un adelanto en el calendario administrativo. Frente a años anteriores, en los que las solicitudes solían formalizarse en mayo, los hosteleros han iniciado los trámites ya en marzo, con el objetivo de comenzar la instalación en abril y mantenerla durante la mayor parte del año, en algunos casos hasta finales de 2026.

El padrón actual incluye tanto nuevas incorporaciones como bajas derivadas del cierre de algunos negocios. En conjunto, se prevé que el número de mesas supere ampliamente las 250, con una media de cuatro sillas por cada una, lo que da cuenta de la dimensión que ha adquirido este tipo de ocupación del espacio público en la actualidad y de su creciente peso en la actividad diaria del sector.

El auge de las terrazas se enmarca en la evolución del sector tras la pandemia, cuando la actividad hostelera en la vía pública experimentó un notable crecimiento, llegando prácticamente a duplicarse el número de instalaciones en un corto periodo de tiempo en el municipio.

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La bonificación en vigor tiene en cuenta exclusivamente el tiempo de funcionamiento de la terraza, sin atender al número de elementos instalados en cada caso. Por su parte, las tasas municipales continúan estableciéndose en función de la ubicación, diferenciando entre zonas peatonales, calles céntricas y áreas periféricas del casco urbano.