Las calles de A Estrada y el verde que les falta

Si la banda madrileña The Refrescos se quejaba de que en la capital no había playa, en A Estrada lo que escasea es la sombra y los espacios verdes. Ante las obras en la Praza de Galicia para su peatonalización, los vecinos empiezan a preguntarse si el resultado final mantendrá un modelo similar al de la Praza da Constitución, con un gran espacio diáfano sin apenas elementos para el descanso o para refrescarse durante las jornadas de calor estival.

Dos mujeres charlan en la Calvo Sotelo. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Si bien el firme en la ágora del Concello es de hormigón blanco y, por lo tanto, menos amable a las altas temperaturas, la piedra empleada en la conocida popularmente como Praza da Farola promete escasa mejoría, de no combinarse con otros elementos que contribuyan a hacer del emplazamiento un espacio más atractivo para la convivencia y el disfrute de los estradenses.

Un grupo atraviesa la Praza da Constitución. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Según las infografías del proyecto, además de los árboles ya presentes en la zona y que conectan con la Calvo Sotelo –también peatonalizada–, se incluirán bancos con maceteros, una fuente y, cómo no, el farol que da nombre al enclave. Esto supone una mejora notable frente a lo que sucede en la Praza da Constitución, que, a excepción de eventos como la Festa do Salmón, la Feira da Sidra o los festejos patronales del San Paio, apenas se utiliza como lugar de paso y poco invita a detenerse.

Peatones en la Praza da Feira. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Lo mismo ocurre en la Praza da Feira, donde el firme difiere del de las otras ubicaciones mencionadas. Aquí, la arena compactada, junto con los bancos y los árboles, busca dotar a la villa de un punto de encuentro para la vida social al aire libre, especialmente durante las jornadas de mercado de los miércoles. Aun así, su uso es prácticamente residual el resto de la semana.

Quizás los jardines municipales sean lo más parecido a un pequeño pulmón en el centro de la urbe, aunque también son muchos los que reclaman más sombra, más vegetación y, en general, más zonas verdes.

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Esto podría encontrar una solución pronto si el Concello avanza en la iniciativa presentada hace dos años para crear en la Carballeira de Melania una nueva área recreativa. Las últimas informaciones remitidas por el gobierno local a este respecto son de febrero de este mismo año, cuando afirmaba haber retomado las negociaciones con los propietarios, con vistas a iniciar las obras dentro de este ejercicio, para el que ya hay una partida de 200.000 euros reservada.