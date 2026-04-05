Las aulas acusan la caída de la natalidad: 216 alumnos menos en una década

La caída de alumnado en las comarcas es, en realidad, el reflejo de un problema demográfico más profundo. La bajada de la natalidad ha ido estrechando la base del sistema educativo durante la última década y eso se deja notar ya con claridad en Infantil, la etapa que más alumnos pierde. En los ocho municipios de Deza y Tabeirós-Montes nacieron durante el año 2024 un total de 314 niños, dato que contrasta con los 451 que hubo hace una década. La escasez de escolares se tradujo por ejemplo en el cierre del colegio de Merza, que ya no arrancó el curso 2022-2023 al no contar con ningún niño matriculado. Los últimos datos, que toman como referencia el año 2025, indican que en los centros educativos de las comarcas (etapas de Infantil, Primaria y ESO), cursan sus estudios 5.787 alumnos, que son 216 menos en una década.

La caída se concentra sobre todo en Educación Infantil, con 160 niños menos (-12,2%), mientras que Primaria también retrocede en 82 estudiantes (-3%) y la ESO es la única etapa que crece ligeramente, con 26 alumnos más (1,3%). El descenso se concentra casi por completo en Tabeirós-Terra de Montes, mientras que Deza se mantiene prácticamente estable. A Estrada es, con diferencia, el municipio que más alumnado pierde en términos absolutos, mientras que Lalín rompe la tendencia y gana estudiantes. En el caso de Agolada, con un alta más, al menos es capaz de contener esta sangría.

Lalín pasa de 2.045 alumnos en 2015 a 2.100 actuales, con un aumento de 55 estudiantes. Aunque pierde 37 martrículas en Infantil, el municipio logra compensar esa bajada con 55 más en Primaria y 37 más en ESO, lo que apunta a una mayor capacidad de resistencia frente al retroceso demográfico que sí se aprecia en otros concellos. La capital dezana concentra ahora el mayor número de matrículas y adelanta a A Estrada.

Silleda prácticamente se mantiene estable: baja de 889 a 886 matriculados, es decir, 3 menos. El descenso en Infantil (-49), muy ligado a la menor llegada de nuevas incorporaciones por la caída de nacimientos, queda casi neutralizado por la estabilidad en Primaria (-1) y el avance de la ESO (+47).

Vila de Cruces reduce su matrícula de 382 a 368 alumnos, con 14 menos. La pérdida se concentra en Infantil (9) y Primaria (16), mientras la ESO suma 11, en una evolución que encaja con el efecto retardado del descenso de la natalidad: primero se vacía la base y después el ajuste avanza hacia las etapas superiores.

Rodeiro acusa una caída más intensa, al pasar de 194 a 153 estudiantes, lo que supone 41 menos (21,1%). Aunque gana nueve en Infantil, retrocede con fuerza en Primaria (-23) y en ESO (-27), reflejando el impacto de un contexto demográfico más frágil y de una base escolar cada vez más reducida. Sin dejar Deza, Agolada se mantiene prácticamente igual e incluso mejora levemente: sube de 85 a 86 alumnos. Gana ocho en Infantil, pierde siete en Primaria y se mantiene sin cambios en ESO, un comportamiento atípico dentro del conjunto comarcal, donde la menor natalidad sí está dejando un retroceso más evidente.

Dozón baja de 32 a 25 matriculados, con 7 menos . Suma cuatro en Infantil, pero pierde 11 en Primaria (su centro, como el de Agolada no oferta estudios de Secundaria). En municipios pequeños, cualquier descenso de nacimientos tiene un efecto más brusco y visible sobre la matrícula, al contar con una base escolar ya muy limitada.

A Estrada registra el mayor descenso del conjunto comarcal. Pasa de 2.124 a 1.940 estudiantes en estas etapas formativas, con 184 menos. La caída afecta a las tres etapas: 81 menos en Infantil, 69 menos en Primaria y 34 menos en ESO. El recorte en la etapa inicial confirma que el descenso de la natalidad ya no es un fenómeno coyuntural, sino una tendencia consolidada que acaba trasladándose a todo el sistema educativo.

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Por último, Forcarei también retrocede, de 252 a 229 estudiantes, con 23 menos (-9,1%). Pierde cinco en Infantil, una decena en Primaria y ocho en ESO, en una línea similar a la de otros municipios, donde la falta de relevo generacional reduce cada año la entrada de nuevos alumnos en las aulas de sus colegios.