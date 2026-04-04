Tres incendios forestales en menos de una semana sacuden Rodeiro

El término municipal de Rodeiro ha registrado tres incendios forestales consecutivos en menos de una semana al mismo tiempo que las temperaturas experimentaban un aumento. El último de ellos tuvo lugar ayer por la tarde en la parroquia de Arnego. Este fuego se inició a las 16.13 horas y fue estabilizado a las 17.45 horas tras afectar a unas dos hectáreas de superficie, según informan desde la Consellería de Medio Rural. Para su control se movilizaron los siguientes medios del departamento: un técnico, dos agentes forestales, tres brigadas forestales, una motobomba, cuatro aviones y un helicóptero.

Medios terrestres durante las tareas de estabilización. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Se da la coincidencia de que en esa misma parroquia rodeirense el Servicio de Incendios, con el visto bueno de la Xunta, realizó durante la jornada del jueves una quema prescrita y controlada para eliminar biomasa, tal y como destacan también desde la consellería. A este incidente se sumó, esa misma madrugada, un conato en la parroquia de Camba que quemó un total de 0,47 hectáreas de monte raso antes de ser extinguido en su totalidad a las 11.02 horas. Estos fuegos reiterados cierran una semana complicada en la zona de Camba que comenzó el pasado lunes con un incendio intencionado en la parroquia de A Portela, cerca del parque eólico, que arrasó un total de 15,16 hectáreas y se convirtió en el primer gran fuego del año registrado de manera oficial en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes.