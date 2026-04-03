La vivienda de protección pública solo representa el 5% de las compraventas en las comarcas

La vivienda protegida mantiene un peso reducido en el conjunto del mercado residencial de los ocho municipios de las dos comarcas. Entre 2020 y 2025 se registraron 2.696 compraventas, de las que solo 143 correspondieron a vivienda protegida, lo que sitúa su cuota en el 5,3% del total. En otras palabras, apenas una de cada veinte operaciones cerradas en este periodo perteneció a este segmento

La serie refleja además que la vivienda protegida no ha seguido una evolución lineal. En 2020, primer año de la pandemia sanitaria, se contabilizaron 385 operaciones, de las que 20 fueron protegidas, con un peso del 5,2%. Doce meses después se produjo el mayor volumen de vivienda protegida del periodo hasta entonces, con 33 operaciones sobre 477 compraventas, elevando la cuota prácticamente el siete por ciento, el volumen más elevado de este período. En 2022 bajó a 25 viviendas protegidas de un total de 401, lo que dejó el peso en el 6,2 por ciento. En 2023 continuó la moderación, con 21 operaciones protegidas entre 409 compraventas (5,1%). El suelo de la serie llegó en 2024, cuando, pese a aumentar el mercado total hasta 447 transacciones, la vivienda protegida cayó a 13 acuerdos, reduciendo su cuota al 2,9%. En 2025 se aprecia un repunte claro: el mercado alcanzó su máximo con 577 compraventas, de las que 31 fueron protegidas, de modo que la proporción volvió a subir hasta el 5,4%.

Si se observa el acumulado por municipios, el mercado presenta dos lecturas muy distintas: ¿dónde se vende más vivienda y dónde tiene más peso la protegida?. Lalín lidera con claridad la actividad total, con 1.129 compraventas en el sexenio, que suponen prácticamente el 42 por ciento de todas las operaciones. La capital dezana se mantiene, por lo tanto, como la locomotora del sector inmobiliario en Deza y Tabeirós-Montes. Sin embargo, su aportación en vivienda protegida es muy escasa: solo 8 operaciones, de manera que este segmento representa apenas el 0,7% de su mercado residencial.

El caso opuesto se muestra en A Estrada. Con 701 compraventas totales, es el segundo municipio por volumen, pero concentra nada menos que 104 operaciones de vivienda protegida, lo que equivale al 14,8% de su mercado local y al 72,7% de toda la vivienda protegida vendida en los municipios incluidos en el archivo. Es, con mucha diferencia, el gran motor de este tipo de transacciones.

Por detrás aparece Silleda, con 401 compraventas totales y 28 protegidas, lo que deja una cuota del 7%. Su peso está muy por debajo del de A Estrada, pero aun así se sitúa claramente por encima del resto del grupo y aporta casi una quinta parte de toda la vivienda protegida registrada en el periodo.

En el escalón inferior figuran Forcarei, con 150 operaciones y solo 2 viviendas protegidas; Vila de Cruces, con 149 compraventas y 1 protegida; y Lalín, que pese a ser el mayor mercado apenas suma 8. En el extremo más bajo se sitúan Agolada, Rodeiro y Dozón, donde no consta ninguna operación de vivienda protegida durante todo este período, según los datos de la administración autonómica que consta en el Instituto Galego de Estatística (IGE).

La conclusión que dejan los datos es clara: la vivienda protegida tiene una presencia limitada en el mercado residencial de estos municipios y, además, su implantación está muy desequilibrada territorialmente. Mientras A Estrada sostiene casi tres de cada cuatro operaciones de este tipo, en buena parte del resto del mapa su presencia es testimonial o directamente inexistente.

Proyectos de la Xunta para Lalín y A Estrada

Los futuros beneficiarios de las viviendas de promoción autonómica que construirá la Xunta en los municipios de Lalín y A Estrada no ocuparán sus hogares hasta el año 2028. Por el momento la administración autonómica no ha concretado los plazos, no obstante es la previsión que se maneja teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la ejecución de la obra física, establecida en los pliegos en 19 meses.

El pliego técnico elaborado a través de la sociedad Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) determina que el presupuesto de ejecución material de los 28 pisos que se construirán en la Avenida Benito Vigo de A Estrada asciende a 3,6 millones de euros. La inversión que acometerá la administración autonómica en la cabecera comarcal dezana es ligeramente menor, pues el proyecto diseñado en la parcela cedida por el ayuntamiento en la Rolda Leste, cerca del CEIP Manuel Rivero, tiene 11 viviendas menos. Según la documentación el presupuesto de ejecución material de los trabajos rebasará ligeramente los dos millones de euros. La redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra para la construcción de los pisos en Lalín fue adjudicada en agosto del año pasado y el contrato se formalizó a finales de septiembre, fecha en la que también se adjudicó idéntico proyecto para la promoción de A Estrada.

El mes pasado la Xunta aprobó precios máximos de venta y alquiler de las viviendas de promoción pública que se articulan para las grandes ciudades y otros 64 municipios y otros para el resto de Galicia. En la zona 1 de la provincia figuran los municipios de Lalín y A Estrada, que entran dentro de un segmento de principales localidades de la comunidad autónoma en las que el precio de venta en primeras y posteriores adjudicaciones será de 1.717,20 euros el metro cuadrado de superficie útil.

En otro orden de cosas, semanas atrás el gobierno de Lalín anunció su intención de gestionar con Xunta y Estado la rehabilitación de las conocidas como casas de los camineros, en Donramiro, para pisos de protección.