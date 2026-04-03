Turismo de Galicia elige Lalín como uno de los destinos para el eclipse de agosto

La Axencia Turismo de Galicia apuesta por Lalín como uno de los puntos claves en Galicia del eclipse con la organización, el día 13, de la primera jornada de divulgación alrededor del eclipse, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Concello y que busca ofrecer al sector turístico y a la prensa toda la información práctica necesaria para afrontar este fenómeno con preparación, rigor y capacidad de difusión.

La concejala Begoña Blanco puso la tilde en el papel de Turismo de Galicia como promotor de la actividad y agradeció que se haya contado con Lalín para acoger esta propuesta. Blanco destacó la relevancia que para el municipio tiene esta decisión del organismo autonómico. La responsable municipal incidió en que esta colaboración institucional permite seguir reforzando el posicionamiento de Lalín como un territorio preparado para desarrollar actividades vinculadas a la astronomía, a la observación del cielo y a la divulgación científica.

Begoña Blanco explicó que la jornada está diseñada con el objetivo de que el sector turístico y la prensa local dispongan de la mayor cantidad posible de información útil y práctica sobre el eclipse, de forma que luego puedan trasladarla con claridad a los visitantes, a los clientes y a la propia ciudadanía. «É unha proposta pensada para que o coñecemento chegue da maneira máis útil posible a quen despois vai estar en contacto directo co público, e nese sentido cremos que vai ser unha xornada moi proveitosa», apuntó.

La presentación oficial de la jornada será a las 11.00 horas y contará con la participación conjunta del director de Turismo de Galicia y del alcalde de Lalín, José Crespo, el que, a su juicio, evidencia la relevancia de la iniciativa y la coordinación entre administraciones para sacar adelante una acción de interés para el municipio y para el sector.

El programa comenzará a las 9 de la mañana con la bienvenida de Blancdo, responsable del Destino Starlight. Entre las 09.15 y las 11.00 horas tendrá lugar la charla-coloquio Astronomía básica dun eclipse e observación segura, impartida por Begoña Estévez y Antonio Pazos. Después de la presentación institucional y de un descanso, la actividad continuará entre las 11.35 y las 12.35 horas con la sesión Fotografía do eclipse. Ya, de 12.45 la 14.00 horas, se desarrollará la mesa redonda Implicacións sociais do eclips, en la que está prevista la participación del profesor José Ángel Docobo, de un o de una representante del Clúster de Turismo de Galicia en el territorio, de un periodista y de un representante del ayuntamiento como destino Starlight, que podría ejercerr de moderador.

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La programación se completará por la tarde, entre las 17.00 y las 19.00 horas, con la práctica de fotografía del eclipse y observación solar, así como con un simulacro del eclipse, antes del cierre final de la jornada, previsto para las 19.00 horas. El número de asistentes está prefixado en 50 personas, atendiendo especialmente a las necesidades de la parte práctica de observación. «Buscouse un formato que permita un bo aproveitamento dos contidos e que garanta tamén que a parte práctica poida desenvolverse nas mellores condicións», subrayó Begoña Blanco, quien reiteró el agradecimiento a Turismo de Galicia.