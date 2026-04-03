Silleda activa la recuperación de palcos de fiestas en parroquias

El Concello de Silleda pone en marcha un nuevo programa de recuperación y mejora de palcos en los campos de fiestas de diversas parroquias. La primera fase de esta iniciativa incluye actuaciones ya acometidas en Breixa, Abades y Martixe-Ansemil, y continuará en los de Saídres, Cira y Carboeiro, según indica la regidora, Paula Fernández Pena.

En Breixa, Silleda demolió y remodeló la planta baja para instalar dos aseos, y en el palco colocó una rampa lateral de acceso. En el de Abades retiró las ramas que afectaban a su deterioro y realizó una limpieza integral, además de preparar la cubierta mediante el pasivado de las armaduras que quedaban a la vista y aplicar una impermeabilización que proteja la estructura. En Martixe-Ansemil también van a aplicarse tratamientos de protección y ya se están realizando enfoscados de todos los paramentos exteriores para eliminar el impacto visual que causan los bloques vistos. «A mellora estética no noso rural pasa tamén por unha boa conservación das construccións de titulariedade municipal. Temos que dar exemplo», apunta la alcaldesa.

En Saídres, el gobierno local socialista prevé actuar también sobre la cubierta para frenar el deterioro del palco, y lo hará en colaboración con los vecinos y vecinas, que van a encargarse después del acabado interior. Fernández Pena quiere agradecer esta implicación vecinal, «que é clave para moitas das actuacións que facemos, sobre todo porque a xente ainda se vai sentir máis orgullosa do seu».

Esa colaboración de vecinos se produjo ya en otras obras como en Cira, donde los residentes ayudaron de forma directa en el pintado completo de la estructura. Ahora, en esa parroquia el Concello realiza trabajos de mejora en la zona colindante del palco, acondicionando la marquesina que da acceso al centro social. Esos trabajos consisten en limpieza, impermeabilización y reparación de grietas y desconchados.

Este programa tendrá continuidad en Carboeiro, cuyo palco será demolido por su avanzado estado de deterioro y del que no resulta viable una reparación. Una vez que rematen todos estos trabajos, seguirá la puesta a punto del resto de escenarios del municipio, con limpiezas y evaluación de las necesidades más inmediatas de reparación. Todas las intervenciones son coordinadas con los colectivos vecinales.