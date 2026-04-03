El PP reitera la necesidad de actuar en la N-640

Los diputados del Partido Popular en el Congreso Pedro Puy y Juan Bayón visitaron A Estrada para denunciar nuevamente el «peligroso estado» de la carretera N-640 a su paso por el municipio yanunciaron la presentación de nuevas iniciativas parlamentarias para reclamar su «imprescindible y urgente mejora».

Ambos representantes se desplazaron hasta el municipio invitados por el alcalde y presidente local del PP, Gonzalo Louzao, con quien, junto a parte del gobierno municipal, recorrieron varios tramos de la vía. La visita incluyó el conocido «punto negro» situado en el casco urbano, junto a la casa consistorial, así como otros puntos del trazado estatal dentro del término municipal.

Puy recordó que ya habían denunciado la situación hace dos años y lamentó la falta de avances desde entonces. «Tras todo este tiempo sin hacer nada, el estado es calamitoso y se han producido muchísimos accidentes, tanto en el casco urbano como en el resto del recorrido», señaló. Por ello, avanzó que seguirán exigiendo al Ministerio de Transportes actuaciones para mejorar la plataforma y adoptar medidas de seguridad vial.

El diputado criticó además que el Ejecutivo central continúe realizando «bacheos y parches totalmente insuficientes» en otras zonas, mientras, según indicó, estas intervenciones ni siquiera llegan a A Estrada. A su juicio, esta situación supone un «riesgo evidente y grave» para los usuarios de la vía. En este sentido, insistió en la necesidad de una modernización integral de la carretera a corto plazo debido a su elevada siniestralidad, así como en retomar la construcción de la variante, paralizada desde hace ocho años.

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Por su parte, Louzao calificó la situación de «totalmente crítica» y denunció la falta de inversión estatal en una infraestructura que considera prioritaria. El regidor aseguró que el Concello y el PP local llevan tiempo reclamando mejoras, pero lamentó la inacción del Gobierno central. Además, advirtió de una posible discriminación en el mantenimiento de esta vía respecto a otros tramos y reiteró la necesidad de actuar con urgencia.