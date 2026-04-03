El PP alerta de caídas y problemas de movilidad en Avenida do Parque
Maril teme que el cierre de los dos márgenes afecte a la procesión de Semana Santa
Redacción
El portavoz del PP de Silleda, Ignacio Maril, critica la falta de planificación «de maneira xeralizada en todas as obras do Concello», y pone como ejemplo la humanización de la Avenida do Parque. Desde que comenzaron estas obras, a mediados de noviembre, «téñense rexistrado caídas de veciños, importantes restriccións de accesibilidae e afeccións aos actos sociais».
Maril indica que en esta mejora urbana se cerraron los dos márgenes y parte de la calle Santa Eulalia al mismo tiempo, «que é unha cuestión que se podería evitar, como se fai nos demais concellos», para actuar de xeito alternativo en cada unha das beirarrúas minimizando os prexuizos aos veciños». Este cierre simultáneo, como recalca, causó ya lesiones a algún viandante al caer, «dificulta moito a accesibilidade, sobre todo a das persoas con mobilidade reducida, e vai afectar á celebración de actos socioculturais de relevancia, como a procesión de Semana Santa». Maril apostilla que en su momento ya se vieron alterados los actos de Navidad por la planificación de estas obras.
Además, considera que los trabajos deberían estar «moito máis avanzados» cuatro meses y medio después de su arranque. Cree que esta lentitud se debe «ao absoluto pasotismo do executivo municipal. Cáenlles centos de miles de euros da Xunta e da Deputación e, en vez de xestionar a obra con celeridade e sentidiño para diminuirlles os prexuizos aos silledenses, deixan que os traballos flúan ao seu aire, sen tomar ningún tipo de medida para que as molestias sexan as mínimas». La mejora de la movilidad peatonal en la Avenida do Parque cuesta 747.000 euros, que se cubren con 597.700 del Plan Extra de la Diputación y otros 149.400 que le corresponden a Silleda del +Provincia.
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