¿Qué implica para un Concello la pérdida de un guion?

¿Qué implica para un Concello el simple hecho de perder un guion? Aunque pueda parecer un cambio menor, la modificación en la denominación oficial de un municipio conlleva ajustes administrativos, comunicativos y simbólicos más trabajosos de lo que cabería pensar a simple vista. Es lo que ocurre en Cerdedo Cotobade, anteriormente Cerdedo-Cotobade, tras la reciente decisión de la Xunta de Galicia de adaptar determinados topónimos a la normativa lingüística vigente.

La medida se enmarca en un proceso más amplio de normalización toponímica impulsado por la administración autonómica, que busca unificar criterios y adecuar los nombres oficiales a las reglas del gallego. En el caso de los topónimos compuestos, la tendencia es eliminar elementos como el guion, apostando por una forma continua que responda a las recomendaciones lingüísticas actuales.

Más allá de lo formal, el cambio obliga a los concellos a introducir modificaciones en distintos ámbitos. Desde la web institucional hasta los documentos oficiales, pasando por redes sociales o publicaciones, la nueva denominación debe ir incorporándose de manera progresiva. Así lo explica el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, que incide en que la transición se hará sin generar gastos innecesarios: «Evidentemente, vamos a adaptar en las próximas semanas el nombre, sin el guion, a la página web, a los documentos oficiales, a las redes sociales y a cualquier tipo de publicación oficial».

El regidor aclara que no habrá una renovación inmediata de todos los materiales: «No vamos a tirar toda la papelería, cartelería o impresiones que tengamos con membretes del Concello, porque no es necesario; hasta que se acaben». En esa misma línea, añade que será en futuras reposiciones cuando se aplique el cambio: «En las próximas remesas compraremos y marcaremos la nueva papelería del Concello sin guion». Lo mismo ocurre con las señales y demás iconografía relacionada con el municipio. Aunque, por supuesto, esto no depende únicamente de la adminsitración local, ya que algunos de estos letreros están ubicados en redes viarias de titularidad provincial, autonómica o nacional.

En otro orden, el enfoque aplicado por el gobierno de Cerdedo Cotobade permite minimizar el impacto económico de la medida, integrando la actualización dentro del funcionamiento habitual de la administración. Aun así, el cambio exige revisar múltiples soportes y garantizar la coherencia en la imagen institucional.

Cubela también ha expresado su posición sobre el trasfondo de la decisión, vinculada a la defensa de la lengua gallega: «Todos estamos por mejorar y defender la normativa del gallego y nuestra identidad, así que respeto la decisión». En cualquier caso, resta importancia a sus efectos prácticos: «Además, no nos genera ningún gran problema».

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Por otra parte, este es el cambio de mayor calado, pero no el único que afecta a la toponimia de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. De hecho, en la gran mayoría de concellos que las componen hay modificaciones en los nombres de parroquias. Por ejemplo, todos los nombres de lugares que antes estuviesen precedidos de artículo, este pasa ahora a posicionarse después del topónimo, separado por una coma. Véase «Igrexa, A» en A Estrada, en lugar de «A Igrexa». También en el municipio estradense, Salouzáns pasa a llamarse Sanlouzáns, o Costenla pasa a figurar como Constenla. Al tratarse de parroquias o lugares las modificaciones suponen menos trastoque que en el caso de municipios, como sucede con Cerdedo Cotobade, y otros muchos de Galicia.