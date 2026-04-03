Humildad en el altar y fervor en la calle

La celebración del Jueves Santo en las comarcas dejó una profunda huella de fe y tradición, con actos cargados de simbolismo en sus principales núcleos. En Lalín, los sacerdotes José Criado y Elías García oficiaron la ceremonia en la que se recordó el gesto de Jesús lavando los pies a sus doce apóstoles. Para este rito del lavatorio, la parroquia seleccionó a representantes de todas las etapas de la vida –un niño, un adolescente, un joven, un matrimonio joven y una persona adulta-mayor–, subrayando que el mensaje de servicio es universal. Por su parte, el santuario de O Corpiño vivió una jornada de idéntica devoción bajo la dirección de Santiago Lillo. Al igual que sucedió en la iglesia de la capital comarcal, el lavatorio de pies fue el eje central de la liturgia, contando también con la participación de un niño, un adolescente, un joven, una pareja joven y un mayor para escenificar la humildad de Jesucristo frente a su comunidad.

Aspecto de la iglesia de Lalín, ayer, durante los actos religiosos. | BERNABÉ

Finalmente, la solemnidad se trasladó a A Estrada, donde los fieles conmemoraron la Cena del Señor antes de dar paso a la devoción callejera. La jornada culminó con la procesión del Cristo atado a la columna, que recorrió las vías principales del municipio arropada por numerosos vecinos, completando así un Jueves Santo de gran recogimiento en toda la zona.

Viernes Santo

Este Viernes Santo mantendrá el pulso litúrgico iniciándose con el Vía Crucis a las 10.00 horas en Lalín y a las 12.00 horas en Silleda, localidad donde la jornada culminará a las 20.00 horas con la procesión del Cristo y la Virgen de los Dolores. A esa misma hora, Lalín y O Corpiño celebrarán sus respectivas procesiones del Santo Entierro. En A Estrada, el Via Crucis se estrenará a las 12.00 horas con un recorrido por las calles San Antón, Justo Martínez y Calvo Sotelo, dando paso a las 20.00 horas a la celebración de la Muerte del Señor. Esta última derivará en la procesión del Santo Entierro, la más concurrida en imaginería al desfilar el Cristo atado a la columna, la Santa Cruz, la Virgen de los Dolores, el Santo Sepulcro, el Niño Jesús y la Cruz del Penitente, portada por una persona anónima.

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Además, en Oirós, en el concello de Vila de Cruces, el tradicional Desenclavo regresa al calendario de Semana Santa y tendrá lugar a partir de las 12.00 horas, completando los actos centrales de la Pasión con una vistosa ceremonia en la que las tallas de madera articuladas dotan de dramatismo al evento religioso cruceño. La cita religiosa de Oirós simboliza el momento en que se retiran los clavos de la imagen articulada de Jesús, culminando su pasión y muerte antes de ser llevado al sepulcro, siendo un acto de profundo luto y meditación para los feligreses.