El GTR estrena camiseta con éxito

El fin de semana del 29 de marzo quedará grabado en la historia del GTR Trail Run de Lalín como una jornada de puro espectáculo deportivo, marcada no sólo por el barro y el esfuerzo, sino por el esperado estreno de la nueva camiseta oficial para la temporada 2026. Los corredores de la «marea azul» se repartieron entre dos frentes competitivos de alto nivel: el Trail Pozo do Demo en Verín y el V Trail Cova da Bruxa en Muros, dejando una muy buena imagen en ambos escenarios. En tierras de Verín, el desafío consistía en completar los 15 kilómetros y 650 metros de desnivel positivo del Trail Pozo do Demo. La actuación del equipo fue sobresaliente, encabezada por un veloz Iker Núñez, que demostró un estado de forma envidiable al finalizar en la cuarta posición de la clasificación general, rozando el podio absoluto. La solidez del club lalinense se hizo evidente también en las categorías, donde Suso y Renato firmaron una actuación impecable al terminar en quinto y sexto lugar respectivamente dentro de sus grupos de edad. Un punto destacado del día fue el debut de Cristian Rodríguez Tain, que se estrenó con los colores del GTR logrando un brillante puesto 22 en la general, confirmando que será una pieza clave para el futuro. Junto a ellos, destacó el esfuerzo constante de Toño Gómez, Juan Varela, Tony Taboada, Isa López y Juan Granja, quienes defendieron el escudo en cada kilómetro.

De forma simultánea, el club se desplazó a Muros para participar en el V Trail Cova da Bruxa, una prueba conocida por su exigencia técnica. En la modalidad de 15k con 950 metros de desnivel positivo, Manu Gómez firmó una actuación destacada al entrar en el Top 10 general (octavo) y proclamarse campeón en la categoría Master 1, subiendo a lo más alto del podio. En esta misma distancia, Óscar Vázquez Fernández y Bárbara Sánchez completaron la prueba con gran solvencia. Por otro lado, en la modalidad Trail Mini de 9k y 450 de desnivel, Alba Blanco y Elisa Abeledo Vilar pusieron la nota de velocidad y resistencia, demostrando la versatilidad de la plantilla. En definitiva, un fin de semana de éxitos donde el GTR de Lalín no sólo estrenó piel, sino que reafirmó su competitividad y espíritu de equipo en el trail autonómico.