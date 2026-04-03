Mantenimiento
Los bancos de Fontao acusan el paso del tiempo y de borrascas
La madera está ya sin pintura y retorcida | Varias papeleras también tienen destrozos
En las jornadas previas a este tiempo de descanso de Semana Santa, el Concello de Vila de Cruces puso a punto el área recreativa de A Carixa, en Merza, y también desbrozó las zonas verdes del cercano poblado de Fontao, que suele ser otro polo de visitas colectivas gracias al Museo da Minería. Pero urge que, en Fontao, el Concello y Xunta (la administración autonómica es la titular de las casas de promoción pública) determinen a cuál de los dos le corresponde la renovación del mobiliario. En un paseo por las zonas verdes, vecinos y visitantes están obligados a contemplar varias papeleras rotas, y desisten de sentarse a contemplar las vistas, porque todos los bancos lucen una madera no ya sin pintura, sino desgastada y retorcida en la zona de asiento debido al tiempo pero también a los daños que producen las borrascas.
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