Arranca la campaña de cultivo en huerta, con retraso debido a la lluvia

La temporada de preparar el huerto para contar con frutas, verduras y hortalizas en casa durante el verano ya está en marcha, aunque este año lo hace con cierto retraso. Las persistentes lluvias registradas durante los meses de invierno han obligado a posponer unas labores que, en condiciones normales, habrían comenzado antes. Aun así, la actividad en tiendas agrícolas y viveros es intensa estos días, con un flujo constante de clientes que acuden en busca de semillas, plantones y asesoramiento. Si bien quienes disponen de invernadero han podido adelantarse ligeramente, aprovechando las ventajas de estas instalaciones para esquivar las inclemencias meteorológicas.

En paralelo, el huerto doméstico continúa evolucionando. En los últimos años, el abanico de cultivos se ha ampliado notablemente, dando paso a una mayor diversidad de especies. Cada vez es más habitual encontrar en las huertas particulares productos que hace no tanto tiempo eran poco frecuentes, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo y en la curiosidad de los propios horticultores aficionados.

En A Estrada, Avícola Gema vive días de transición. El negocio cambia de manos en un momento clave de la campaña, lo que añade intensidad a estas jornadas. La anterior gerente acompaña a la nueva propietaria en este proceso de adaptación, aportando su conocimiento tanto del sector como de la clientela habitual. «Agora estanse plantando máis ben cebolas, leitugas, pementos, ou fresas, que tamén é bo momento para elas», explica, detallando el calendario actual de siembra. A medida que avance la primavera, la oferta se irá ampliando con nuevas plantas procedentes de los viveros. «Nos próximos días chegarán máis cousas, a xente cada vez proba con máis variedades», añade, subrayando esa tendencia hacia la diversificación.

Como se mencionaba anteriormente, el impacto del mal tiempo ha sido determinante en este arranque de temporada. Desde el establecimiento reconocen que las lluvias han condicionado el ritmo habitual de trabajo. «Noutras ocasións xa se tería comezado, pero este ano vaise un pouco tarde por culpa da chuvia», apuntan, en una valoración compartida por otros profesionales del sector.

Es el caso de Viveiros Agra, donde José Manuel Agra confirma esa misma percepción. Aunque la actividad comercial se inició hace un par de semanas, lo hizo principalmente orientada a quienes cuentan con invernadero. «Estamos en plena campaña, tan pronto como comeza febreiro xa se empeza a plantar, pero este ano leva retraso por mor da chuvia», comparte, y añade que el ciclo de plantación se extenderá previsiblemente hasta mediados de junio, momento a partir del cual el trabajo se centrará en reponer cultivos y mantener la producción.

En cuanto a las preferencias de los cultivadores, hay básicos que nunca fallan. Tomates, pimientos, cebollas, lechugas y patatas siguen siendo los pilares de cualquier huerta. Sin embargo, la oferta se ha sofisticado notablemente. «Mesmo de tomate, temos 17 variedades, temos entre cinco e seis de pemento, lombarda, coliflor, berenxena, pepino... a lista é interminable», destaca Agra. Este incremento de opciones responde a una demanda creciente por parte de los consumidores, que buscan experimentar con nuevas variedades y sabores.

En esa línea, también se observa un interés al alza por cultivos más exóticos, como el aguacate, el melón o la sandía. No obstante, su desarrollo óptimo exige unas condiciones específicas que, en muchos casos, solo pueden garantizarse mediante el uso de invernaderos. Estas estructuras no solo permiten cultivar especies más delicadas, sino también adelantar las plantaciones y alargar la temporada productiva durante el verano.

Más allá de semillas y plantones, los clientes también buscan productos que les ayuden a maximizar el rendimiento de sus terrenos. Fertilizantes, sustratos y tratamientos para prevenir plagas o enfermedades forman parte de la demanda habitual en estos establecimientos. El objetivo es claro: lograr huertas más productivas y saludables con el menor margen de error posible.

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En definitiva, pese al retraso provocado por las lluvias, la campaña hortícola avanza con fuerza y con una clara tendencia hacia la diversificación. El interés por el autocultivo se mantiene firme, impulsado tanto por la búsqueda de alimentos de calidad como por el valor añadido de producirlos en casa. Con la llegada de la primavera y la mejora de las condiciones meteorológicas, todo apunta a que las huertas volverán a llenarse de vida en las próximas semanas.