Vuelven las «Noites novas» para la juventud estradense

El Concello de A Estrada presentó la segunda edición de las «Noites Novas» que se celebrarán los sábados 11, 18 y 25 de abril, los 9 y 23 de mayo y el 20 de junio. Se celebrarán en el segundo piso del edificio de la Plaza del Mercado de 21:00 a 23:00 horas.

Se trata de un programa de actividades de ocio saludable y participativo dirigido a jóvenes de más de 12 años. En la pasada edición «participaron uns 200 mozos e mozas e foi unha actividade moi ben acollida. A idea é ofrecer dende o concello alternativas que fomenten o ocio saudable», señaló la concejala de Cultura, Lucía Seoane, en la presentación. Desde el ayuntamiento apuntan a que es preferible que «aqueles mozos que saiban seguro que acudirán a todas ou a algunhas das actividades programadas, fagan unha inscrición previa aínda que non é requisito imprescindible. É preferible contar con unha previsión de participantes pero con acudir cada xornada ás 21:00 horas a la Praza del Mercado, é suficiente». Para ello, inscripciones e información, facilitan el correo electrónico info@anacoseducativos y también el teléfono 694216484.

Cada una de las jornadas estará realizada por «Anacos educativos» y una de las responsables, Chío Couto, añade que «elaborouse un programa atractivo con actividades de creación, enxeño, actividades deportivas… diferentes propostas e alternativas para ampliar o número de participantes». Se busca también «favorecer novas relación entre os participantes coas actividades que elaboramos e que combinen obradoiros, xogos, escape room, retos…».

La edición de este año contará con seis jornadas divididas entre los meses de abril, mayo y junio y cada una de ellas presenta una actividad distinta. En el mes de abril, el sábado 11 presentarán la actividad «Atrapa a bandeira» que se celebrará en los jardines municipales. En esta primera noche se combinan deporte, estrategia y trabajo por equipos. El sábado 18 llega un «Obradoiro creativo» en el que se realizarán elementos personalizados como chapas o bolsas de tela. «Reto 21» es el nombre de la propuesta para el sábado 25. Un concurso de preguntas y respuestas y distintas pruebas y retos que los participantes tendrán que superar.

En el mes de mayo se celebrarán dos jornadas. La primera el sábado 9 con el juego de rol «Pobo durme». Una actividad con distintos personajes, misterio e investigación de un crimen que tendrán que resolver. El sábado 23 llega una de las actividades que más gusta, una «scape room», y para la cual se agrade tener previsión de participantes mediante la inscripción.

La última de las actividades se va a celebrar como «fin de fiesta» el sábado 20 de junio. La actividad lleva el nombre de «Expediente Pi».

El punto de encuentro para todas las actividades en cada uno de los días es la segunda planta del edificio del mercado pero en alguna de las actividades se desplazaran al exterior si la meteorología lo permite.

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«Anacos educativos» elabora y realiza cada una de las actividades propuestas y el ayuntamiento de A Estrada organiza y financia las mismas. La concejala, Lucía Seoane, añade que «todas estas propostas de ocio alternativo e saudable para a mocidade son gratuítas. Queremos dar solución ás eivas que poidan existir sobre ocio para estas idades».