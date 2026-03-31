El triple de asuntos de jurisdicción civil y 14 nuevos de violencia machista

Los juzgados de Lalín y A Estrada son de primera instancia e instrucción para procesos de jurisdicción penal y civil. La jurisdicción penal resuelve conflictos cometidos contra la sociedad, como robos, homicidios y fraudes, e impone al condenado sanciones económicas y penas de cárcel o de rehabilitación, mientras que la jurisdicción civil (en la que se incluye la violencia de género) juzga conflictos entre particulares, como contratos laborales, divorcios o herencias.

En los dos partidos judiciales priman, y con holgura, los litigios de jurisdicción civil sobre la penal, hasta el punto de suponer el triple de casos. De los 1.866 con que arrancaba 2025, a jurisdicción civil pertenecían 1.407 (823 de Lalín y 684 de A Estrada), mientras que en penal figuraban 459 (281 de O Regueiriño y 178 de A Estrada). De los 5.137 ingresados, 3.541 tienen que ver con conflictos entre particulares, mientras que los 1.056 restantes son de carácter penal. También se resuelven más procesos civiles, 3.362, que penales, 1.542. Pero al entrar más casos de carácter civil, es también normal que el año cierre con más procesos de este tipo, 1.585, que penales, 514. Dentro de los civiles, estaban abiertos 8 casos de violencia machista al arranque de 2025, entraron otros 14, se resolvieron 13 y quedaron pendientes 9 al final del año.