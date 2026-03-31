Solo un tercio de las plazas de las residencias tiene financiación pública

Las comarcas cuentan con 657 plazas residenciales para mayores, de las que 227 están financiadas por la administración. Eso significa que algo más de una de cada tres plazas (34%) cuenta con respaldo público; un porcentaje que evidencia la fuerte carga económica de la familias para asumir el coste que supone el ingreso de una persona en uno de estos centros. La financiación pública, además, se concentra en muy pocos centros y de la docena de residencias (no se incluyen los centros de día) solo cinco disponen de plazas financiadas.

Por comarcas, Deza parte con ventaja tanto en volumen total como en plazas sostenidas con dinero público, a tenor de los datos que maneja la Consellería de Política Social. Reúne 393 plazas en total y 158 financiadas, frente a las 264 plazas y 69 sostentidas por la administración de Tabeirós-Terra de Montes. La distribución municipal también evidencia un mapa desigual. Lalín se sitúa como principal polo residencial, con 255 plazas, seguido de A Estrada con 160 y Forcarei con 104. En el extremo opuesto aparecen Rodeiro, con 12 plazas, y Vila de Cruces, con 49. Además, en Silleda y Rodeiro no registran ninguna plaza financiada, lo que refuerza la concentración de las públicas en unos pocos municipios y centros.

En este momento hay 50 plazas disponibles sobre un total de 657, lo que deja una tasa de vacantes del 7,6%. Dicho de otro modo, el sistema aparece muy tensionado, con más del 92% de la capacidad ocupada. La disponibilidad tampoco se reparte de manera uniforme. Forcarei, con 17 plazas libres, y Lalín, con 16, concentran dos tercios de las vacantes del conjunto. Les siguen A Estrada, con 9, Rodeiro, con 5, Vila de Cruces, con 2, y Silleda, con una.

Las mayores bolsas de disponibilidad están en Domusvi Lalín y Amboage A Estrada, con nueve plazas libres cada una; As Dores de Forcarei, con 8; y los apartamentos tutelados de este municipio, con siete. No figuran en la residencia municipal de Silleda que gestiona la compañía Coviastec ni en la autonómica de A Estrada.

Lalín es el municipio con mayor peso residencial y suma 255 plazas, de las que 142 están financiadas y 16 permanecen disponibles. La oferta se reparte entre As Dores (94 plazas totales, 49 financiadas y 3 disponibles), Domusvi Lalín (151 totales, 93 financiadas y 9 libres) y Fogar de Santa Rita (10 totales, ninguna financiada y 4 disponibles).A Estrada reúne 160 plazas, con 40 financiadas y nueve disponibles. Así, la pública cuenta con 40 plazas totales, todas ellas financiadas y ninguna disponible, y en Amboage, con 120, ninguna financiada y 9 vacantes. El municipio combina así un recurso completamente financiado con otro de gran capacidad sin respaldo público. Forcarei alcanza 104 plazas, con 29 financiadas y 17 disponibles, lo que lo convierte en el municipio con más vacantes del conjunto. La relación incluye el geriátrico As Dores (76 plazas totales, 29 financiadas y 8 disponibles) y los apartamentos tutelados (16 plazas, ninguna financiada y siete disponibles). Además está el hogar residencial Mama Mela, de Dúas Igrexas (una docena de plazas, ninguna financiada y dos disponibles).

Silleda suma 77 plazas y solo una libre, sin plazas financiadas por la administración. La oferta se divide entre el recurso del centro municipal (59 plazas totales, 0 financiadas y 0 disponibles) y en la situada en la parroquia de Ponte, con gestión de la sociedad Vitalar (18 plazas, 0 financiadas y 1 disponible). Vila de Cruces cuenta con una única infraestructura, también de gestión privada, de 49 plazas, de las que 16 están financiadas y dos figuran disponibles. Es uno de los pocos municipios donde sí aparece financiación pública, aunque en volumen bastante menor que Lalín o A Estrada. Rodeiro cierra la relación con 12 plazas totales, ninguna financiada y 5 disponibles en su centro situado en la parroquia de Río.

Por otro lado, Dozón prevé estrenar este año su primer servicio residencial que contará con 58 plazas y 20 en su centro de día. Las obras ascendieron a casi 4 millones , financiadas por la Xunta con 1,5 millones, arrancaron en noviembre pasado y se prevé que finalicen en junio. La empresa Coviastec asumirá la gestión por 75 años a contar desde 2019.