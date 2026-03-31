Tributos municipales
Plazo para solicitar la bonificación para explotaciones agroganaderas
Hoy finaliza el plazo para solicitar la bonificación del 95% en el IBI para las explotaciones agroganaderas de Silleda. Esta medida, de la que fue ayuntamiento pionero en Galicia, entró en vigor en 2017. La bonificación tiene carácter rogado, por el que debe ser solicitada por las personas titulares de las explotaciones para poder beneficiarse de la misma. Pueden acogerse a esta los propietarios de granjas, estabulaciones, naves, galpones o invernaderos que estén en activo. Las solicitudes deben tramitarse en el Punto de Información Catastral (PIC).
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