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Nueva temporada de desbroces en Cuntis

El Concello de Cuntis dio por iniciada la campaña de desbroces de primavera y verano, centrada principalmente en las vías de titularidad municipal asfaltadas. Serán dos pasadas a todo el territorio del municipio. Abarca una superficie de 79 kilómetros cuadrados, con un total de 78 núcleos repartidos en ocho parroquias. Comenzarán por la zona de Portela.

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