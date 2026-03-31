Nueva temporada de desbroces en Cuntis

El Concello de Cuntis dio por iniciada la campaña de desbroces de primavera y verano, centrada principalmente en las vías de titularidad municipal asfaltadas. Serán dos pasadas a todo el territorio del municipio. Abarca una superficie de 79 kilómetros cuadrados, con un total de 78 núcleos repartidos en ocho parroquias. Comenzarán por la zona de Portela.