Licitaciones de la Xunta
La mejora de la PO-533 costará 3,6 millones
Redacción
El Consello da Xunta autorizó este lunes la licitación, por más de 7 millones de euros, de la renovación del firme en ocho carreteras de titularidad autonómica. En este paquete figura la PO-533, que comunica Lalín con Rodeiro y atraviesa además terrenos del municipio de Dozón. La previsión del gobierno autonómico es mejorar algo más de 19 kilómetros (hasta el límite con Chantada) mediante acciones puntuales localizadas, además de acondicionar las vías de servicio en los puntos donde sea necesario. Las obras saldrán a licitación por un presupuesto de 3.623.316 euros, y la empresa adjudicataria tendrá ocho meses para ejecutar los trabajos necesarios. Esta vía comunica permite viajar además hacia la comarca lucense de Terras de Lemos.
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