Jesús Otero no encabezará la lista del PP a las locales de Vila de Cruces

El exalcalde de Vila de Cruces y cabeza de lista del principal partido de la oposición, Jesús Otero, cumple este martes, 31 de marzo, 40 años como afiliado del PP. Y quiere celebrar la fecha anunciando que dimite como presidente del comité local del PP y que no encabezará la lista del partido en las elecciones municipales del año que viene para recuperar la Alcaldía. Ocupó este cargo durante 29 años, entre 1990 y 2019, en todos con mayoría. Desde 2019 encabeza la oposición, pero perdiendo fuelle: el PP pasó de 6 concejales en 2019 a los 4 de la actualidad. Y en algunos mandatos, como el de 2007 a 2011 y el de 2015 a 2019, gobernó con cómodas mayorías absolutas de 9 concejales frente a un total de 13.

Jesús Otero considera que «chegou o momento de deixar paso ás novas xeracións de mozos e mozas que temos no noso concello, para que loiten por un futuro e que non se conformen con manter o que hai». Añade que seguirá estando a disposición de sus vecinos y vecinas, y también del PP «para o que estime oportuno». De hecho, responde con un «posiblemente» al preguntarle si seguirá con su acta de edil hasta finales de este mandato.

Dotaciones al municipio

El veterano político cruceño hace un repaso de su extensa labor como alcalde, «baixo a responsabilidade de distintos presidentes da Xunta: Xerardo Fernández Albor, Manuel Fraga, Alberto Núñez Feijoo e Alfonso Rueda» a los que añade a Mariano Rajoy, Xosé Cuiña Crespo, César Mera, Rafael Louzán, Manuel Abeledo y Luis López, en calidad de presidentes de la Diputación. En esos 29 años como alcalde, recuerda la mejora de distintas infraestructuras: las carreteras que comunican Vila de Cruces con Silleda, Arzúa y Lalín; los puentes de Remesquide, Ponte Sulago en Merza y Ponte Nova en Gres. Explica que «modernizamos as nosas aldeas con parques infantís, reformamos todas as liñas de subministro de enerxía eléctrica e dotamos a todas as parroquias de telefonía fixa a través de teléfono sen cable». Suma a la dotación de aceras en Gres, Piloño, Duxame, Castro Cumeiro y Vila de Cruces la construcción del centro de salud del casco urbano y del consultorio de Merza; así como del nuevo consistorio y de los juzgados, la biblioteca municipal y la avenida Benigno Sánchez.

En esas casi tres décadas de gobierno popular, Vila de Cruces incorporó dotaciones culturales como los auditorios del casco urbano, de Merza y de Gres, a los que se sumó el de las Minas de Fontao con la restauración del antiguo complejo minero y la Praza da Música en Merza, la parroquia donde nació y vive. A ellas añade la habilitación las áreas recreativas de A Carixa y de Remesquide. Otero menciona la puesta en marcha de la Festa do Galo de Curral (cumple 32 ediciones en mayo) y la «promoción do noso turismo rural e da nosa gastronomía polos Centros Galegos de España».

Este legado, al que se puede añadir otras aportaciones como el matadero, redes de saneamiento o concentraciones parcelarias, «foi posible grazas ás persoas que colaboraron. O meu obxectivo sempre foi madrugar e ser o primeiro en abrir a porta do consistorio pata atender a aqueles veciños e veciñas que necesitaban xestionar algo antes de desprazarse aos seus postos de traballo». La renuncia de Otero a la política en primera línea salta dos meses después de la salida de Julio López del gobierno de Xuntos, el partido que le arrebató el bastón de mando.