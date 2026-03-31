Los incendios arrasaron 927 hectáreas, la tercera cifra más alta desde 2007

Menos incendios, pero más voraces. Es algo a lo que nos hemos acostumbrado por culpa del cambio climático, del abandono de tierras de cultivo, de una mala gestión de las superficies forestales y de una concienciación de prevención que aún tiene mucho que evolucionar. El distrito forestal 16, que engloba a los municipios de Deza así como a Estrada, Forcarei y Cerdedo (desglosado de Cotobade), da fe de esta evolución de los fuegos forestales. Según los datos que publicó este lunes el IGE, durante el año pasado hubo 63 incendios que quemaron en conjunto 927,47 hectáreas. Un incendio deja de ser conato cuando afecta a más de una hectárea de terreno, y esos 63 de que hablamos quedan muy lejos de, por ejemplo, los 426 fuegos del año 2011, los 208 de 2012 o los 202 de 2009. Fueron los tres ejercicios, de casi dos décadas, con la mayor cifra de fuegos.

Como decíamos, el abandono de la actividad agraria y un enfoque sobre todo hacia la extinción, en lugar de la prevención, puede colocar al distrito 16 en una mejoría en cuanto al número de fuegos, pero despierta la alerta al recordar esas 927 hectáreas quemadas de las que, por cierto, 677,91 corresponden a monte arbolado y las 249,56 restantes, a raso. El casi millar de hectáreas quemadas sí se coloca en el podio en cuanto a superficie afectada por las llamas, al ser superada solo por las 963 hectáreas de 2017 y las 1.479 del año 2011.

Pensar en los fuegos de 2017 es sinónimo de un verano y un otoño que dejaron cenizas tras de sí en Siador, afectando incluso a granjas. En 2011 las llamas se cebaron con zonas de A Estrada, Rodeiro, Dozón... haciendo coincidir varios fuegos a la vez para dificultar aún más la labor de extinción de brigadas y vecinos. Y pensar en el verano de 2025, hace solo unos meses, nos trae a la memoria el 12 de agosto en que los vecinos de O Castro, en Dozón, estuvieron a punto de perder sus viviendas por un fuego que comenzó en el límite con Piñor y que arrasó todo el monte del Alto de San Martiño, cruzando la AG-53 y también la N-525. También los vecinos de O Sexo, en Agolada, vivieron en el ecuador de agosto una jornada angustiosa, llegando a confinarse en una de las viviendas. Precisamente, y a la espera de que la Consellería do Medio Rural difunda el documento, el Pladiga 2026 mantiene a Dozón como ayuntamiento con actividades de alta actividad incendiaria.

El incendio de Dozón quemó 400 hectáreas, mientras que el de O Sexo se llevó otras 522,32. Son, en la práctica, esas 927 totales, y convierten al distrito 16 en el que tiene más superficie quemada de la provincia durante el año pasado.

Así, en O Condado-A Paradanta durante 2025 hubo más incendios, 109, pero que afectaron a 549 hectáreas (400 de masa forestal y 149 de monte raso). Hubo también más fuegos forestales en Vigo-Baixo Miño, 115, pero su superficie quemada desciende a casi la mitad de O Condado, al registrar casi 260 hectáreas, entre las 193 de arboledo y las 66 de monte raso. Por su parte en el distrito de Caldas-O Salnés la Consellería do Medio Rural cuantificó 120 incendios forestales, con 236 hectáreas afectadas, entre las 210 de árbol y las poco más de 26 de monte raso.

Más de 105.500 hectáreas en Ourense

Con estos datos, el IGE indica que en toda la provincia durante el pasado ejercicio hubo 407 incendios forestales, que quemaron 1.973 hectáreas. Se imponen cómodamente las de monte arbolado, con 1.481 frente a las 492 de raso. Sobra decir que, por provincia, sin duda la de Ourense es la que ostenta las peores cifras: con 426 incendios ( Lugo tuvo 248 y A Coruña, 394) pasaron a ser cenizas nada menos que 105.584 hectáreas, una superficie que no solo se aleja de las 1.973 de toda Pontevedra, sino que también marca distancia con las 1.515 de A Coruña y las 13.694 de Lugo. La Xunta, a finales de agosto, convocó una línea de ayudas para paliar los daños del fuego en empresas, explotaciones ganaderas, hábitats cinegéticos e infraestructuras de uso público.