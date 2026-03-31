Forno exige al gobierno que intervenga contra la «perda de tranquilidade»

El PSOE de Lalín muestra su preocupación por la seguridad ciudadana y subraya que cada día crece la sensación de «perda de tranquilidade» entre la población. Su portavoz municipal, Alba Forno, considera que el gobierno local debe dar una respuesta adecuada al tiempo que recuerda que la Policía Local solo cuenta con nueve agentes fruto del «desmantelamento do corpo por parte do alcalde, José Crespo».

Apunta que no existe vigilancia por las noches y que ni la incorporación de tres agentes municipales supondrá alcanzar la veintena de efectivos precisos para cubrir con garantías la seguridad de los vecinos. Lamenta que cada día sean más habituales robos, hurtos, agresiones y otros episodios delictivos.

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«A tranquilidade non se dá por feito, hai que coidala», manifiesta Forno, quien y indica que eso requiere presencia, prevención y planificación por parte del ayuntamiento a través de un cuerpo de Policía Local idóneo, pero también políticas activas de convivencia, integración y cohesión social que garanticen una buena convivencia en el día a día. Remarcan los socialistas de que no se trata de alarmar, sino de actuar ante una realidad que ya se está notando en calle. Además, el PSOE también quiso reconocer el trabajo de la Guardia Civil, que está interviniendo en los hechos que se producen, pero recordaron que la seguridad de proximidad depende de l Concello. «O goberno local non pode poñerse de perfil nin mirar para outro lado como se nunca fora nada con eles, porque Lalín merece recuperar a tranquilidade que sempre tivo».