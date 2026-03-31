Finaliza el plazo de venta del bono-combo para las Santas Tapas

Finaliza el plazo para adquirir los bono combos para las Santas Tapas. La edición de este año incluye como novedad la compra conjunta de tapa y agua o corto de cerveza a un precio más reducido, por 3,5 euros en cada local participante. La venta de este bono-combo fue muy bien aunque si es cierto que no se despacharon todos. El ayuntamiento financia la otra parte del bono para «favorecer la actividad económica en el ámbito hostelero durante la celebración de la Semana Santa en A Estrada».

Recordamos que la edición de este año va desde mañana miércoles hasta el domingo en horario de 12.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.00 horas, empezando el miércoles a las 20.00 horas.

Participan veintidós locales hosteleros y en cada uno de ellos se podrá degustar su propuesta por 3 euros, consumición aparte. Las tapas se dividen entre la innovación y la tradición culinaria.

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A una media de más de cuatro locales por día para completar las cuatro rutas, Ulla, Umia, Liñares y Deza, se entrará en los sorteos de 1.000 y 500 euros para gastar en el comercio y hostelería locale. También se podrá acceder a otros sorteos completando un mínimo de dos tapas por ruta. El cliente podrá votar también por la mejor tapa de esta edición.