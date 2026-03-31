A Estrada reforzará la seguridad en la Farola con pasos de peatones, tras escuchar a los vecinos y a la Policía Local

El Concello de A Estrada ha anunciado que reforzará la seguridad en la zona de la plaza de la Farola tras su reciente apertura al tráfico. El alcalde, Gonzalo Louzao Dono, señaló que el primer fin de semana de apertura permitió valorar lo que se pretendía: la reacción de la ciudadanía a la aplicación en este punto del modelo de convivencia puntual de vehículos y peatones que ya se ha adoptado en las zonas peatonales de muchas ciudades y que funciona sin incidencias en el entorno de la Praza da Feira da Estrada.

«El hecho de ir abriendo partes de una obra que aún está en marcha nos permite realizar comprobaciones a pie de calle de lo que se va abriendo y adoptar los cambios que se estimen convenientes», señaló el regidor. Fue entonces cuando informó de que, tras mantener conversaciones con vecinos que utilizan esta plaza y hablar con la Policía Local, se resolvió pintar pasos de peatones para reforzar la seguridad en el tránsito por este centro neurálgico de la capital estradense.

El alcalde apuntó que los informes policiales ponen el acento en que la apertura al tráfico en este punto de la Praza de Galicia se realizó con una fórmula «perfectamente señalizada» que se ajusta a los «nuevos modelos de convivencia del vehículo y el peatón; con calmado de tráfico, con bandas que marcan la preferencia peatonal y con señalización vertical y horizontal». Sin embargo, el mandatario no dejó de reconocer que muchos usuarios echaron en falta que se señalicen de manera tradicional los pasos de peatones.

«Tras un análisis con la Policía Local, desde el gobierno decidimos reforzar la señalización de esta zona con el pintado de pasos de peatones en los próximos días para remarcar aún más la preferencia de los viandantes en este entorno», señaló Louzao. «Queremos que todo el mundo, pero de forma especial los peatones, se sientan cómodos en la nueva Praza de Galicia. Pero, además, queremos que los usuarios se sientan seguros y confiados. En este gobierno escuchamos a los ciudadanos y este primer fin de semana de apertura nos ha servido para valorar el modelo aplicado, que ahora vamos a reforzar», añadió.

Noticias relacionadas

El alcalde apuntó también que estos días están permitiendo a los vecinos comenzar a vislumbrar cómo puede ser el resultado de la peatonalización de la Praza de Galicia y su entorno. Señaló que estos días de Semana Santa permiten una mayor presencia en las calles y coinciden con una pausa en las obras, dado que la empresa Taboada e Ramos no está trabajando debido a los festivos recogidos en su convenio.