A Estrada aumentará hasta 59 las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en las próximas semanas

A Estrada creará cuatro nuevas zonas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida en diferentes puntos del casco urbano. Estos nuevos vados destinados a garantizar el acceso y estacionamiento de estas personas se han elegido a partir de las peticiones realizadas por los propios vecinos, analizando cada caso en concreto. Según explicó ayer el jefe de la Policía Local de A Estrada, Javier García Calvo, el pueblo contaba hasta ahora con 55 plazas de este tipo, una cantidad que en las próximas semanas aumentará hasta los 59. La habilitación de estos nuevos espacios de estacionamiento reservado está aprobada y solo a la espera de que los pintores puedan realizar los trabajos.

Desde la Policía Local anunciaron que estos nuevos vados se crearán en cuatro calles del casco urbano. Uno de ellos estará en la parte alta de la Avenida de Santiago, concretamente en el entorno del número 13, un poco más abajo del antiguo centro de salud. Otra de las plazas estará en la travesía de Benito Vigo, la pequeña calle que une la Avenida Benito Vigo con la parte alta de la Avenida de América, a la altura de la Cervecería Eureka. El tercero de estos vados no está muy lejos, ya que se ubicará en la Avenida de América, en el entorno del número 18. Cambiando completamente de zona encontramos el último de los nuevos vados, que se pintará en la Rúa Baiuca a la altura del número 41, una zona que ha ganado población en los últimos años con la creación de varios bloques de edificios.

El jefe de la Policía Local estradense explicó que hasta ahora este tido de reservados se han ido colocando principalmente ante instalaciones municipales estratégicas. Es por ejemplo el caso del centro de salud, que cuenta con varias plazas, o el centro de día y residencia, en la Praza do Mercado. También hay vados ante el consistorio, en la zona depotiva y educacional y otros lugares similares. Igualmente se colocaron vados en plazas y lugares céntricos desde los que las personas con movildiad reducida pueden desplazarse a lugares de visita habitual como bancos o comercios.

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Javier García considera sin embargo que es necesario dotar de este tipo de reservados otras zonas del casco urbano, más allá de las calles más céntricas. «Estamos en una sociedad cada vez más envejecida y eso implica más gente con problemas de movilidad. Eso va unido a una dependencia de los coches», argumentó. «Creo que cada vez hay una mayor sensibilización y empatía, también a nivel administración, con esta problemática y con las demandas que nos plantean los vecinos. Nosotros recibimos y atendemos todas y analizamos cada caso en concreto. No podemos poner una plaza delante de la casa de cada vecino con problemas de movilidad pero a lo mejor si en un punto desde el que se pueda dar un servicio a varios vecinos o a toda esa zona». Estos vados están reservados por supuesto a personas que tengan tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida (azul).