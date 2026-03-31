El Concello acomete mejoras en el CEIP público de Silleda

El Concello está llevando estos días distintas actuaciones de avance en el CEIP Plurilingüe de Silleda, aprovechando el período no lectivo de las vacaciones de Semana Santa con el objetivo de avanzar en tareas de mantenimiento y conservación de las instalaciones del centro educativo. Los trabajos se centran en la pintura de la zona de la cocina y también de tres almacenes anexos, unas actuaciones con las que se busca mejorar el estado de estos espacios de uso diario.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Educación, Ángela Troitiño, visitaron los trabajos para comprobar el desarrollo de estas actuaciones, que se enmarcan en el compromiso del gobierno municipal con el mantenimiento de los centros educativos. En verano se pintará la fachada y se actuará en el cierre.