Comienzan los preparativos en Abades para su fiesta del día 5

La parroquia silledense de Abades celebrará el día 5 , domingo de Pascua, una nueva edición de la Romaría da Rosquilla. Esta fiesta cumple 38 años como uno de los referentes de la gastronomía del municipio. Para abrir boca, la comisión –de la mano de la Asociación de Veciños A Costa –inició ayer y hasta el miércoles el proceso de elaboración de este postre en el centro social de la localidad, con sesiones abiertas al público. La cita gastronómica fue presentada por miembros de la organización en un acto que contó con la asistencia de la alcaldesa, Paula Fernández, y la concejala de Cultura y Turismo, Mónica González.

La fiesta comenzará con el pasacalles al frente de la Banda de Música Recreativa e Cultural da Bandeira, que amenizará la jornada por la mañana y al mediodía tendrá lugar la misa cantada por el Coro Vales Mahía. A partir de las 13.30 horas tendrá lugar la entrega de premios a las rosquillas más sabrosas y a la creación más original seguida de la ya tradicional subasta de bolos. Todos los premios consistirán en valles aportados por el ayuntamiento para comprar en establecemenbtos comerciales y hosteleros del municipio.

El público que lo desee podrá almorzar en el campo, en la carpa que servirá la pulpería Crisóstimo. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas actuará la charanga BB+. También se instalará en el campo una colchoneta hinchable gratuita durante toda la jornada.

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Pena destaca el trabajo realizado por los vecinos de Abades «que ano a ano seguen esforzándose por manter unha das tradicións gastronómicas con máis historia do noso municipio». Desde el colectivo vecinal de Abades, que preside Encarna Mejuto, agradecieron la colaboración del Concello, así como de los colectivos y particulares que participan en el certamen en el que se espera de nuevo seguir batiendo récords.