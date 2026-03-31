Incendio
Los bomberos de Silleda acuden tres veces a sofocar un incendio
Una vivienda se incendió supuestamente por el fallo de una chimenea
Redacción
Hasta tres veces acudieron los servicios de extinción para dar por extinguido un incendio en una vivienda en A Portela, Forcarei.
El primer aviso llego al 112-Galicia el domingo a las 15.00 horas y se dieron por finalizados los trabajos entorno a las 20.00 horas. Pero debido a las fuertes rachas de viento de esa noche las llamas se reavivaron ayudadas por el estado de los materiales: maderas muy secas y muy viejas. Los bomberos de Silleda junto al GES-A Estrada se movilizaron de nuevo sobre las 23.30 horas para extinguir las lapas. Y de nuevo a las 05.00 horas de la madrugada en un operativo que acabó más allá del mediodía del lunes.
Desde el inicio del fuego hasta su total extinción, la casa ha sufrido importantes daños como el colapso prácticamente total del tejada y daños importantes en la primera planta con varias estancias quemadas. La planta baja no se ha quemado pero está muy afectada por el agua y los trabajos de los bomberos.
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas