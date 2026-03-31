Los bomberos de Silleda acuden tres veces a sofocar un incendio

Hasta tres veces acudieron los servicios de extinción para dar por extinguido un incendio en una vivienda en A Portela, Forcarei.

El primer aviso llego al 112-Galicia el domingo a las 15.00 horas y se dieron por finalizados los trabajos entorno a las 20.00 horas. Pero debido a las fuertes rachas de viento de esa noche las llamas se reavivaron ayudadas por el estado de los materiales: maderas muy secas y muy viejas. Los bomberos de Silleda junto al GES-A Estrada se movilizaron de nuevo sobre las 23.30 horas para extinguir las lapas. Y de nuevo a las 05.00 horas de la madrugada en un operativo que acabó más allá del mediodía del lunes.

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Desde el inicio del fuego hasta su total extinción, la casa ha sufrido importantes daños como el colapso prácticamente total del tejada y daños importantes en la primera planta con varias estancias quemadas. La planta baja no se ha quemado pero está muy afectada por el agua y los trabajos de los bomberos.