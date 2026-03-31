Arde un turismo en la autopista entre Cervaña y Moalde

Un vehículo quedó prácticamente calcinado después de que comenzase a arder mientras circulaba por la autopista Santiago-Dozón, en el tramo que discurre entre las parroquias silledenses de Cervaña y Moalde. En el operativo, sin víctimas, intervinieron bomberos forestales, efectivos de Emerxencias de Lalín y del parque intercomarcal de bomberos.