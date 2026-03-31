Analizan la seguridad del cruce de la plaza de la Farola de A Estrada

La reapertura al tráfico de la céntrica plaza de la Farola de A Estrada tras las obras de peatonalización que se están llevando a cabo ha traído un intenso debate. Los vecinos lamentan el sistema elegido para la regulación del tráfico y el paso de peatones en este punto, alertando de la peligrosidad que entraña la prioridad peatonal en un vial importante y con mucho tránsito de vehículos sin la suficiente señalización.

Preguntado por este debate, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, explicó que se analizará si la situación en la plaza de la Farola requiere de algún tipo de medida, aunque remarcó que se trata del mismo modelo que funciona «sin problema» desde hace tiempo en el entorno de la Praza da Feira, en concreto en el acceso a la plaza desde la calle José e Severino Trigo. El regidor local explicó que en ambos puntos, la prioridad de paso es en todo momento del peatón, por lo que los coches siempre deben ceder el paso dentro de una zona que se ha marcado con señalización horizontal –con dibujos en el suelo donde se remarca que es zona peonil–. Louzao apuntó además que la obra en la céntrica plaza de la villa todavía no está terminada y por el momento simplemente se abrió al paso circulatorio.

Cabe señalar que la reapertura de este importante vial sigue generando recelos entre los vecinos de A Estrada. El principal problema que encuentran es la falta de seguridad que transmite este cruce, ya que los peatones dependen en todo momento de los conductores. Estos, a pesar de la señalización horizontal, no conceden en muchos casos la prioridad a los peatones, por lo que son estos los que tienen que ir con cuidado antes de arriesgarse a cruzar. Además, muchos de los vehículos que pasan por este punto no respetan el nuevo límite de velocidad de diez kilómetros por hora.

Los usuarios señalan además que esta calle siempre ha sido y seguirá siendo una de las más transitadas de la villa. Se trata de un vial que une la parte norte y sur del casco urbano justo por el centro. Además, es la carretera que une la carretera que viene desde A Coruña y Santiago por un lado y por otro de la zona de Terra de Montes –uno de los viales del cruce de caminos que dio origen al casco urbano de A Estrada–. Todo ello implica un paso constante de coches que se encuentran en este punto, justo en el centro de A Estrada y en la principal arteria comercial de la villa, con una gran cantidad de peatones.

Cruceiro

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Otra de las quejas que ha traído esta reforma viene de los vecinos de la zona del Cruceiro. Hasta ahora era posible acceder a esta zona si se llegaba a la plaza desde Pérez Viondi. Ahora sin embargo solo es posible realizar ese giro si se sube desde la Rúa 56. A partir de ahora, para acceder a esta zona desde Pérez Viondi es necesario dar un rodeo por la calle San Paio y la Antón Losada Diéguez.